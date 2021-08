Diablo 2: Resurrected je remaster ikonické akční hry na hrdiny z roku 2000, a to včetně rozšíření Lord of Destruction. Modernizovaná podoba respektuje originál, ale v jádru je to pořád ta samá, dnes již v mnohém překonaná hra. Určena je tak pro ty, kteří si chtějí zavzpomínat.

Autor: Blizzard