Dal svoji hru pirátům, dostal publicitu, kladné recenze i nárůst prodejů

Jednatřicetiletý Shota Bobokhidze z Gruzie vypustil počátkem roku do světa svoji střílečku Danger Gazes a... vůbec nic se nestalo. Přestože při její tvorbě nepoužil jediný předpřipravený asset, přestože ji doprovodil osobitým a hodně barevným grafickým kabátkem a přestože hráčům nabídl sedm hrdinů s unikátními vlastnostmi, kooperativní multiplayer, náhodně generované úrovně a spousty dalších, dnes tolik oblíbených „fíčur“, jeho hra zcela zapadla.

V tom množství titulů, které se každý rok na Steamu objeví, je (nejen) pro malé vývojáře těžké zaujmout. Podobně vypadajících klonů hitového Enter the Gungeon je tam navíc už tolik, že by se daly přehazovat vidlemi. Vypadalo to, že tu máme další klasický příklad srážky naivního nadšení s tvrdou realitou, prekérní situace však nakonec pro mladého vývojáře přece jen skončila happyendem.

Bobokidze se totiž rozhodl umístit svoji hru nejen na Steam, ale i na pirátský server The Pirate Bay. Jediným rozdílem mezi těmito verzemi byla krátká poznámka, aby hráči v případě, že je hra baví, jejího tvůrce finančně podpořili. Tento neotřelý přístup mu konečně přinesl tolik kýženou pozornost a o Danger Gazes se najednou začalo psát i v mainstreamových médiích. Autor se pak pro magazín Polygon mohl pochlubit, že mu díky tomu narostly prodeje o čtyři sta procent.

Ne tedy, že by se musel najednou začít obávat, že by mu nečekaně vydělané peníze zkazily charakter – do bestselleru mají Danger Gazes pořád daleko –, ale lidem se dostaly do podvědomí a i to je veliký úspěch.

Těžko říct, co autora přivedlo k nápadu nabídnout hru, za kterou jinak chce deset euro, zdarma. Možná jen prostá touha po tom, aby výsledek jeho práce vidělo co nejvíc lidí. Cyničtí jedinci v tom však mohou vidět i cílenou vypočítavost. Před dvěma lety s podobným nápadem uspěli polští Acid Wizard s jejich Darkwoodem (psali jsme tady).

Hráči mají podobné příběhy prostě rádi a Bobokhidzeho dávají za příklad herním korporacím. Většina recenzí na Steamu je sice pozitivní, ovšem o samotné hře se z nich nedozvíte vůbec nic, protože v ní „kritici“ strávili jen pár minut. V podstatě jde o review bombing naruby, ve kterém autora chválí za jeho přístup, nikoliv za samotnou hru.

Nezbývá než doufat, že ho nově vzniklá fanouškovská základna nakopne k vývoji dalších zajímavých her, o kterých se bude mluvit především z důvodu jejich kvalit.