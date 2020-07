Běhání po zdech v Cyberpunku nebude, i když ho ukazovali v trailerech

Když jsme před dvěma lety mohli poprvé na vlastní oči spatřit záběry z chystaného Cyberpunku 2077, měli jsme z toho oči na vrch hlavy. Hra už tehdy vypadala parádně, některé detaily byly doslova dechberoucí. Jenže ne vše z toho, co jsme tehdy mohli na vidět, se dostane do plné verze.



Někteří přecitlivělí hráči tomu mohou říkat klamavá reklama, faktem však je, že se různé herní mechaniky v praxi neosvědčí, a tak budou pro dobro celku vystřiženy.

Přesně to se stalo s možností běhat po zdech. V rozhovoru pro magazín Gamereactor řekl hlavní návrhář úrovní Max Pears, že se tuto mechaniku rozhodli raději zrušit. Bez debaty to vypadalo efektně, ovšem ohlídat, zda-li tato možnost v některých částech hry nerozbijí vybalancování, bylo zřejmě příliš složité. Přesto se nemusíme bát, že by hlavní hrdina V měl nedostatek možností, jak se ve velkém otevřeném světě dostatečně vyblbnout.

Cyberpunk 2077 byl nedávno odložen, z předpokládané poloviny září se přesunul až na listopad.