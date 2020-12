Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v prosinci

1. Cyberpunk 2077

Kdy: 10. prosince

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5, Stadia

Tak už je to (téměř) tady. Po letech čekání a několika odkladech vyjde očekávaná novinka od tvůrců ceněného Zaklínače 3. Cyberpunk 2077 bude opět akční RPG, tentokrát ovšem ve sci-fi kulisách a z pohledu vlastních očí. Navštívíme dystopické město Night City a jeho okolí, jemuž vládnou korporace a gangy. Měl by to být drsný a naturalistický zážitek bez ústupků. Nemůžeme se dočkat. Naše dojmy z E3 čtěte na Bonuswebu zde.

2. Empire of Sin

Kdy: 1. prosince

Na čem: PC, Mac, Switch, PlayStation 4, Xbox One

Společně s Empire of Sin zavítáme do Chicaga dvacátých let minulého století v éře prohibice. Jako jeden ze čtrnácti mafiánských bossů se budeme snažit vybudovat vlastní zločineckou organizaci a nakonec ovládnout celé město. Startovní podmínky se přitom na začátku vygenerují vždy jinak. Bojovat se bude pěkně na tahy ve stylu Xcomu a bez zajímavosti není fakt, že hru kutí legendární vývojář John Romero (Wolfenstein 3D, Doom, Quake) se svou ženou.



3. Medal of Honor: Above and Beyond

Kdy: 1. prosince

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One



Éra válečných stříleček pod značkou Medal fo Honor už je sice nenávratně pryč a nic moc na tom nezmění ani chystaná novinka Above and Beyond. Není to totiž regulérní nový díl, ale hra navržená pro hraní ve virtuální realitě. Oculus prozradil, že to je jeden z nejdražších projektů, který na VR vzniká, což je pro fandy virtuální reality dobrá zpráva. Stejně jako fakt, že na Medal of Honor pracuje zkušené studio Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Faller Order).

4. Twin Mirror

Kdy: 1. prosince

Na čem: PC, PlayStation 4, Xbox One

Psychologický thriller od tvůrců ceněného interaktivního seriálu Life is Strange tentokrát nevyjde na epizody. Příběh začíná ve městě Basswood v Západní Virginii, kam přijíždí investigativní novinář Sam na pohřeb svého kamaráda. Zároveň se vzpamatovává z těžkého rozchodu. A bude hůř. Druhý den se totiž probudí v hotelovém pokoji s tričkem od krve a samozřejmě vůbec netuší, co se stalo. Vyšetřování se bude prolínat s vlastními vzpomínkami, kdy naše volby a vztahy s ostatními určí, jak to s hlavním hrdinou dopadne.

5. Immortals Fenyx Rising

Kdy: 3. prosince

Na čem: PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Další otevřený svět od Ubisoftu, který navíc vypadá jako tři roky stará Zelda nebo mobilní Genshin Impact? Jenže to není vůbec špatné. Styl vyprávění je dlouhá konverzace dvou antických řeckých bohů a hra se nebere zase tak vážně. Ostatně přečtěte si na Bonuswebu první dojmy.

