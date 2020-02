Komiksová chodbařina Curse of the Dead Gods míří do předběžného přístupu

Po pravdě řečeno podle oznamovacího traileru Curse of the Dead Gods působí, jako by vypadla z automatického generátoru her. Nenápaditý název, nenápaditý příběh a podle všeho i nenápaditá akční hratelnost kombinující boj se zástupy nepřátel a vyhýbání se pastem.

Jediné, proč si budu možná tuto hru mezi desítkami podobných pamatovat, je pěkná grafika, která mi hodně připomíná The Wolf Among Us.



Ano, možná jsem jen zbytečně cynický a výsledek bude nakonec super, zatím ale autoři z Passtech Games nepředvedli nic, proč bych se tak měl domnívat. Zatím mají na kontě dva podobně neoriginální tituly, Space Run a Masters of Anima, obě mají na Metacriticu lehce nad 70 %, Curse of the Dead Gods nemají evidentně o moc věcí ambice.

Ale nechme se překvapit, hra vychází v rámci Early Access již 3. března, plná verze by pak měla být hotová ještě letos.