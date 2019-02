Chernobylite chce být nový S.T.A.L.K.E.R.

Další pokračování kultovního trilogie S.T.A.L.K.E.R. je prý sice oficiálně ve výrobě, ovšem kromě vágního oznámení, že má hra vyjít v roce 2021, o něm nic nevíme (viz náš článek). A tak se příležitosti chopilo polské studio The Farm 51, které chce díru na trhu zaplnit survival akcí Chernobylite.

Jak už název napovídá, i ona je zasazena do okolí zničené jaderné elektrárny Černobyl. Sice nemá licenci slavného románu bratrů Strugackých, ovšem zase má dokonale zpracovanou mapu, která je vymodelována přesně podle skutečné lokace, kterou autoři hry několikrát navštívili. Realitou si však určitě ruce svazovat nenechají, i tady se krajina jen hemží zmutovanými zvířaty a stalkery, kteří sledují jen svůj vlastní prospěch.



Hra bude kombinovat prvky survival, RPG, explorativních i ryze akčních her a má nabídnout silnou, byť hodně nelineární příběhovou linku. Podle prvních obrázků vypadá grafika postavená na Unreal Enginu 4 skvěle, ale znáte, jak to s těmi promo obrázky chodí. Podle dostupných informací by měla hra vyjít ještě letos, a to na PC i konzolích.