I když už je venku čtvrtý díl, Age of Empires 3 dostanou velké vylepšení

Strategická série Age of Empires je tu s námi už od roku 1997 a letos vydaný čtvrtý díl dokazuje, že za tu dobu neztratila nic ze své výjimečnosti (viz naše recenze). Jedním z klíčových důvodů její nehynoucí obliby je i příkladná péče, kterou se jí ze strany vydavatelství Microsoft dostává. A zřejmě i nadále dostávat bude. Přestože nový díl oslovil už miliony hráčů a dávalo by tak smysl využít momentu setrvačnosti a zkusit z nich vymáčknout další peníze, místo toho dostane přídavek starší Age of Empries 3 (viz náš vzpomínkový článek).

Věnovaný bude mexickému národu. Těšit se můžete na osm unikátních jednotek, dvě nové budovy a také nové historické bitvy, v rámci nichž si můžete zahrát například na slavný masakr u Queenston Heights nebo obléhání města Dolores. K dispozici bude všem majitelům hry zhruba za 130 korun od 1. prosince.