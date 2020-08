Bodli nás do zad. Smutný příběh vývoje nepovedené hry

Zatímco samotní vývojáři bývají často vnímáni jako celebrity a vyhřívají se na piedestalu popularity, herní distributoři bývají vnímáni přesně opačně. Jsou to totiž právě oni, kdo musí „géniům“ přistřihovat křidélka imaginace a jejich nápady konfrontovat s nudnou ekonomickou realitou.

Jenže je nutné uvědomit si, že jsou to právě oni, kdo celou tu srandu platí a kdo také podstupuje to hlavní riziko. Že se jim to občas může šeredně nevyplatit, ukazuje příběh nepovedené hry Rune 2 z loňského roku.

Že jste o ní nikdy neslyšeli? Na tom není nic divného, hra totiž zcela propadla. A po právu. Na Metacriticu se může „pochlubit“ jen podprůměrným hodnocením 47 %, většině herních magazínů přitom ani nestála za recenzi. On ani první díl z roku 2000 nebyl žádnou přelomovou hrou, ale „jen“ slušnou mlátičkou z (tehdy) neokoukaného prostředí severské mytologie (viz naše dobová recenze).

Rune 2 vypadá jako budgetová vykrádačka God of War.

Pro Studio Human Head šlo ovšem o důležitý krok směrem na vrchol, kterým byla originální střílečka Prey z roku 2006 (naše recenze). Jenže po jejím vydání nabrala produkce této firmy strmě klesající tendenci. Vše vyvrcholilo zrušeným experimentem Survived By a především jednou z vůbec nejhorších her roku 2018 nazvané The Quiet Man (viz náš článek).

Člověk by řekl, že po takovýchto průšvizích budou zaměstnanci studia vděční za možnost vytvořit pokračování své oblíbené značky, obzvláště když Rune 2 dostala možnost stát se jednou z mála exkluzivit digitálního obchodu Epic Store. Jenže tomu nakonec bylo přesně naopak.

Pouhý den poté, co byla hra oficiálně vydána, totiž Human Head ukončili svoji činnost a celý tým se přesunul do vydavatelství Bethesda, kde nyní funguje pod jménem Roundhouse Studios.

Jakoby nebyl dostatečný fakt, že vývojáři svoje dítko opustili v době, kdy je nejvíc potřebovalo, ještě navíc se rozhodli jeho náhradním pěstounům pořádně opepřit život. Distributorské společnosti Ragnarok, která vývoj financovala, totiž neposkytli ani zdrojový kód finální verze, čímž výrazně zpomalili možnost následného opravování a vylepšování.

Ano, videohry by samozřejmě měly vycházet odladěné a nedělat si z hráčů nedobrovolné betatestery, ale všichni víme, jaká je dnes situace. Human Head Studios navíc už v té době museli vědět, že stejně půjdou jinam, a tak Rune 2 vydali v tristním stavu. „Bodli nás do zad,“ řekl doslova v rozhovoru s magazínem PC Gamer producent hry Matt Candler z Ragnaroku, který z celé nešťastné situace vyšel daleko nejhůře.

Přestože první reakce na hru byly vyloženě negativní, poskládal Calvert provizorní tým expertů a pokusil se odstranit alespoň ty největší chyby. Po dlouhém vyjednávání se nakonec dostal i ke zdrojovému kódu, a tak mohl naplánovat i řadu drobných vylepšení, ať už jde o doplnění příběhové zápletky nebo nový multiplayerový režim.

Alespoň z mediálního hlediska tak nakonec z celé kauzy vyšel jako vítěz. „Protože jsme to nevzdali, chce s námi dnes mluvit a spolupracovat daleko více lidí než dříve,“ prozradil ve stejném rozhovoru s tím, že má nyní daleko více obchodních nabídek než kdy dříve. Jeho snaha je ale momentálně upřena jen k vydání Rune 2 v obchodě Steam.

Roundhouse Studios se už ke své bývalé hře mediálně sice nevyjadřují, budou tak však muset udělat před soudem – Ragnarok totiž od nich požaduje sto milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) jako kompenzaci za nedodržení smlouvy.

Ať už to ale dopadne jakkoliv, té pachuti, která provázela vydání jinak vcelku ambiciózní hru, se už bohužel nikdy nezbavíme.