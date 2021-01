KOMENTÁŘ: Čeká nás rok odkladů. Těšte se hlavně na patche a datadisky

Uplynulý rok se nám do paměti vyryl jako ten, ve kterém nebylo na místě brát herní studia za slovo, hlavně co se dat vydání týče. Loni jsme zažili odklady snad všech očekávaných pecek: Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2, remaku Mafie, Halo Infinite, Cyberpunk 2077 hned několikrát a mnoho dalšího. Někdy to bylo jen o pár týdnů či měsíců, jindy na tak vzdálené datum, že hra ještě stále nevyšla.



Pokud si někdo myslí, že letošek bude jiný, pak můžu celkem s jistotou poznamenat, že se mýlí. Jsou totiž za námi teprve dva týdny nového roku a už tu mámě první velký odklad: Hogwarts Legacy ze světa Harryho Pottera a rovnou až na příští rok. Slovy herního analytika Jasona Schreiera z Bloombergu je to první z mnoha a mnoha dalších:



Druhou věcí pak je to, že „jízdní řád“ na minimálně první polovinu letošního roku alespoň prozatím nevypadá zdaleka tak bombasticky, jako by se to v době po startu nových konzolí a nástupu nových grafických možností PC čekalo. Majitelé nových PlayStationů 5 stále čekají po prvních dvou soustech v podobě Milese Moralese a Demon Souls na potvrzení data nějaké opravdu „next-gen“ definující pecky a ti s xboxy se kvůli odkladu Halo Infinite dočkají nejdřív na podzim.

Právě u Sony je velký otazník, co a kdy bude. Nový Ratchet and Clank: Rift Apart byl slíbený v „bezprostřední blízkosti“ vydání konzole, ovšem máme dva měsíce po vydání a hra stále nemá ani konkrétní datum prodeje, pouze jen neurčité „2021“. Stejně tak jsou na tom slíbené Horizon Forbidden West a God of War Ragnarok, u kterých je otázkou, zda nebudou následovat právě v duchu Hogwarts Legacy.

Vypadá to, že vývojáři se už situaci stihli přizpůsobit a raději tedy s konkrétními daty nechodí na veřejnost a čekají, až bude téměř hotovo. To se týká hlavně Nintenda, které má zatím stále potvrzenou na tento rok pouze jednu jedinou hru (vlastní produkce), kterou je Super Mario 3D World společně s novým přídavkem Bowser’s Fury. V podstatě jde však jen o z větší části port titulu z konzole Wii U. Zbytek bude pravděpodobně překvapením těsně před vydáním, a Nintendo tak raději ani nenaznačuje.

Co se her na více platformách týče, tak třeba Far Cry 6 už si jedno letošní přeložení data ještě v tom uplynulém roce zažil, a stejně tak i Deathloop. Je možné, že v obou případech to nebylo naposledy.



A tak to bude pravděpodobně vypadat i po zbytek roku. Buď budeme mít tituly, u kterých bude datum vydání až do poslední chvíle velká neznámá, a najednou se dozvíme, že se můžeme těšit už za měsíc, nebo budou autoři operovat s oním slíbeným „2021“, což může klidně znamenat třeba až listopad/prosinec. Nepochybně se však v mnoha případech stane z 2021 spíše 2022.

Důvody byly už v minulosti mnohokrát zmíněné: pandemie koronaviru rozhodila plány mnoha firmám, herní nevyjímaje. Práce z domu se v mnoha případech stává méně produktivní a s více překážkami, než jak by to bylo v kancelářích studia. Připočíst je třeba také výrobu a distribuci fyzických kopií, kde je také riziko různých překážek spojených s pandemií.



Myslím si proto, že letos bude o to klíčovější úplně jiný typ obsahu, a to budou přídavky a patche na stávající tituly. Vedle toho, že se dočkáme celé řady „next-gen“ updatů, které nám dovolí prožit starší hry na konzolích nové generace ve vyšším rozlišení a plynulejší snímkové frekvenci, se také očekává, že výrobci budou opravovat hry, které vyšly loni.

Mluvím teď zejména o dvou „vinících“, kterými jsou Cyberpunk 2077 a Assassin’s Creed Valhalla. Zatímco v prvním případě CD Projekt zatím vydává hlavně rychlé záplaty, které řeší hlavně kritické nedodělky, a na nějaký masivnější update stále čekáme (jeden by měl přijít ještě v lednu, druhý v únoru), Valhallu už Ubisoft celkem pilně ladí, a několik velkých patchů tak má již za sebou.

Jde však také i o rozšiřující obsah. Cyberpunk 2077 slibuje dokonce první DLC zdarma. Spekuluje se ovšem o tom, že půjde především o obsah, který sice autoři měli připravený už na vydání, jenže nakonec jej museli z časových důvodů z finálního produktu vyškrtnout.

Assassin’s Creed Valhalla má oproti tomu jasnější plány na hned dvě DLC, kterých se během roku dočkáme. První rozšíří základní hru o lokaci a novou příběhovou linku v Irsku, druhý pak připomene historickou událost obléhání Paříže. Jednoho DLC bychom se měli dočkat relativně brzy, v prvním čtvrtletí, druhé se odhaduje někdy na konec léta.

No a pak jsou tu další zajímavá rozšíření, která nás vrátí do starších her. Tím asi vůbec nejočekávanějším je „RTX patch“ na legendárního Witchera 3, který slibuje vylepšit grafiku nejenom na PC, ale i na moderních herních konzolích. Navíc by měl být zdarma. Rozšířeného obsahu se pak dočkají i třeba Immortals: Fenyx Rising nebo Marvel’s Avengers. A nově můžete na konzolích nové generace hrát v lepším rozlišení třeba Star Wars Jedi: Fallen Order.



Do herního roku 2021 je vhodné zkrátka jít s velice střídmými očekáváními, a pokud někdo odhalí konkrétní datum vydání, které bude vzdálené více než měsíc až dva, tak jej nebrat jako jasnou věc. Rozumné bude také se vracet ke starším peckám, kterým se autoři snad budou důkladně věnovat, a vyzkoušet si jejich přidaný obsah nebo lepší grafiku.