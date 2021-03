Další očekávaná herní pecka se odkládá. Vyjde letos něco pořádného?

Když jsme počátkem ledna připravovali seznam nejočekávanějších her letošního roku, tušili jsme, že nejspíše nebude úplně přesný. Teď se začínáme obávat, aby z námi vybraných vyšla alespoň půlka.



Máme teprve březen a seznam oficiálně odložených her na rok 2022 je nepříjemně dlouhý. K nejočekávanějším peckám jako Hogwarts Legacy, Bloodlines 2 a Lord of the Rings: Gollum se přidává ambiciózní komiksová mlátička Gotham Knights. Její tvůrci ze studia WB Games Montréal (Batman: Arkham Origins a Knight) ve stručném prohlášení uvedli, že na výrobu potřebují více času.

Žádné konkrétní problémy sice neuvedli, ale na zpoždění se jistě významně podepsala pandemie koronaviru. Důvody byly už v minulosti zmíněny. Práce z domova se v mnoha případech stává méně produktivní a s více překážkami. Připočíst je třeba také výrobu a distribuci fyzických kopií, kde hrozí různé překážky spojené s pandemií (více náš článek k tomuto tématu).



Pokud se k vám stále nedostaly konzole nové generace, smutnit nemusíte – stejně na nich není a v krátkém horizontu ani nebude co nového hrát.