KOMENTÁŘ: Nvidia se snaží tlačit hardware k hráčům. Záleží na tom?

Jestli se dosud vyrobené karty řady RTX 3000 cenily zlatem, tak to po nejnovějším rozhodnutí Nvidie bude platit ještě trojnásob. Poté, co už v únoru opatřil výrobce všechny modely RTX 3060 omezovačem výkonu při těžbě kryptoměny Ethereum. Nové rozhodnutí Nvidie pak tento omezovač přidá od konce května i do všech nově vyrobených modelů RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 a vypadá to, že se jej dočkají také chystané RTX 3080 Ti a RTX 3070 Ti.

Ruku v ruce s tím v posledních dnech sledujeme také značný propad kryptoměn, který způsobila kombinace tweetů Elona Muska a omezení kryptoměnových transakcí v Číně. Objevuje se tedy po nějaké době více hlasů ze strany hráčů, které říkají: „Fajn, dočkám se tedy konečně svojí grafické karty?“ A ačkoliv současná situace opravdu trochu vypadá jako světlejší bod pro hráče, není tomu tak.

Od uvedení nových grafických karet Nvidie uplynulo už osm měsíců, konkurenční modely AMD jsou pak na trhu zhruba půl roku. Spousta zájemců ovšem už ani nedoufá, že se jich kdy dočká. Tedy alespoň ne za nějakou rozumnou cenu. Potíže s přeprodejem tu totiž jsou stále, jak už jsem vysvětloval v únoru. Od té doby mimochodem grafické karty dál a dál zdražují.

Letošní rok je však zároveň i pomyslným „žolíkem“ pro hráče, kteří by si chtěli doplnit resty z uplynulých let a dohrát nějaké ty starší tituly. Moc převratných her totiž nevychází, a když už ano, jsou to často třeba porty z minulé generace konzolí (Days Gone), remastery starších her (Mass Effect Legendary Edition) nebo zkrátka hry, které vás za každou cenu nenutí mít ten nejmodernější hardware (Resident Evil Village).

Potřebujeme tak vůbec nějakou snahu, jak porazit drtivé hamounství těžařů a přeprodejců, abychom mohli hrát na nejmodernějším hardwaru? Samozřejmě se stále najdou PC hráči, kterým by moderní hardware prospěl, ovšem valné většině z nás už to může být skoro jedno.

Dejme tedy stranou ty, kteří se připravují na hraní ve virtuální realitě s novými modely brýlí s 5K displeji a 120Hz obnovovací frekvencí, třeba ještě v kombinaci s novým Flight Simulatorem, nebo zkrátka ty, kteří za každou cenu potřebují okusit 4K detailů s ray-tracingem Cyberpunku 2077. Těm opravdu nezbývá nic jiného, než hledat jakoukoliv možnost, jak se k novému hardwaru dostat a pravděpodobně si k tomu připravit zhruba trojnásobek jeho běžné prodejní ceny.

Microsoft Flight Simulator

Moderní hry se jinak dovedly vcelku dobře adaptovat na nedostatek výkonu. Například Assassin’s Creed Valhalla, jinak poměrně náročný titul, obsahuje šikovné škálování rozlišení, takže můžete na poměrně starším hardwaru hru rozjet i třeba v 1440p rozlišení jen s mírnou ztrátou detailů. Ubisoft si dal tentokrát s optimalizací poměrně záležet.

S rostoucí kvalitou internetového přípojení můžete navíc sáhnout po některé ze streamovacích služeb, které vám obstojně dovedou simulovat výkonné PC. A to dokonce nejenom na monitoru u počítače, ale třeba i na obrazovce smartphonu. Sám jsem se nedávno vrátil k Cyberpunku ve Stadii v mobilní verzi, která mne překvapila svou hratelností, a to i přes to, že jsem byl od domácího wi-fi modemu přes dvě zdi.

Zkrátka není třeba se bát, že vám letos drtivá většina her vaše stárnoucí PC zavaří. Zbývá tak jen otázka, kdy se situace vrátí do normálu. Obávám se ovšem toho, že aktuální situace zcela přepisuje definici „normálu“ a je třeba si spíš zvykat, než vyhlížet lepší časy.

Spousta hráčů například už teď označuje řadu RTX 3000 (potažmo i protějšky od AMD) jako za „ztracenou generaci“ a už teď vyhlíží její nástupce. Problém je ovšem v tom, že současným tempem ani oni nebudou o moc levnější. Bazarové karty zase s příchodem nové generace nebudou tolik lákavé, pokud celý svůj život těžily na plné otáčky a mohou se u nich tak dříve projevit nějaké defekty.

Mass Effect: Legendary Edition

Výše zmíněné omezovače každopádně nic neřeší. Že se dají relativně snadno obejít, jsme se přesvědčili už u modelu RTX 3060. Co stavba nových továren na čipy, která vyřeší globální nedostatek? To už se bavíme o roce 2023 a možná i později. Spasí nás tak nějaký drastický pád kryptoměn? To je sice možné, nicméně z dosavadního vývoje se zdá, že tu s námi kryptoměny nějakou dobu zůstanou. Když půjde dolů jedna, může jít nahoru zase jiná.

Nové generace konzolí je sice také málo, oproti grafickým kartám je to však stále o něco jednodušší i levnější záležitost, takže i to je řešením, jak si zajistit moderní hardware. Předpokládá se navíc, že právě konzole se na trh dostanou zpět rychleji a manipulace s jejich cenami ze strany prodejců je v podstatě minimální.

Ponaučením by tak mělo být zkrátka to, že zatím není kam se hnát. Užijme si rok 2021 jako rok dohánění restů, případně různých patchů a DLC, protože situace se zkrátka výhledově lepšit nebude.