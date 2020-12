Nestarejte se o nároky Cyberpunku 2077. Přes stream se dá hrát, kde chcete

Naše recenze na Cyberpunk 2077 a napovídá, že na hru zkrátka je potřeba alespoň decentní hardware. Nároky (zatím neodladěné) hry jsou tak vysoké, že už někteří vtipálci na internetu vyzývají, aby se Cyberpunk stal po vzoru legendárně náročného Crysis novým zatěžkávacím testem pro PC sestavy. Konzoloví hráči na tom jsou podobně, starší xboxy a playstationy si se hrou poradí jen stěží, vyhráno nemají ani ti s novějšími.

Co kdybyste problém s vhodným hardwarem mohli nechat na někom jiném a hru si užili v klidu s pomocí starého notebooku, Chromecastu zapojeného k televizi nebo dokonce na mobilu? Ještě před pár lety by to bylo úplné sci-fi, nyní je realitou streaming her, který vám umožní hrát vzdáleně ze serveru dané služby. Stačí k tomu prakticky jakékoliv zařízení s obrazovkou a podporujícím systémem a obstojné připojení k internetu.

Nebudu sáhodlouze vysvětlovat, jak takové služby fungují, moje dojmy z fungování všech střech dostupných služeb v Česku si můžete přečíst zde: xCloud (Microsoft), GeForce Now (Nvidia), Stadia (Google). Poslední dvě jmenované aktuálně nabízejí i streaming Cyberpunku 2077.

Na obou jsem hdu vyzkoušel a porovnal, jak si stojí oproti klasické verzi na PC. V textu tedy najdete srovnávací obrázky, jak vypadá na Stadii, GeForce Now, slabším PC se středními detaily a na výkonném s maximálními.



Zaplať hru a rovnou hraj

Každá platforma k vlastnictví hry přistupuje jinak. Zatímco na Stadii si musíte koupit přímo verzi určenou pro tuto streamovací službu a jinak si ji nezahrajete, u GeForce Now se počítá vaše vlastnictví z jakéhokoliv z následujících digitálních obchodů: Steam, GOG nebo Epic Games Store. Služba od Nvidie vám technicky může sloužit i jako přechodný bod ve chvíli, kdy teprve šetříte na nové PC a hru si jednou chcete zahrát i na vlastním hardwaru, zatímco hra na Stadii je zkrátka jen tím a ničím jiným.

Cyberpunk 2077 - Geforce Now Cyberpunk 2077 - Stadia

PC, max detaily + RTX PC, střední detaily

Tomu odpovídá uživatelský komfort. Zatímco přes GeForce Now v podstatě hru emulujete tak, jak vypadá na vašem PC, tedy včetně veškerých nastavení grafiky a podobně, Stadia verze už je více „konzolovou“ záležitostí, takže místo všemožného vrtání se ve volbách vám zkrátka přímo v menu hry nabízí jen volbu „kosmetických“ efektů, jako je filmové zrno nebo odlesky jako ve filmu a režim kvality (4K rozlišení při 30 FPS) nebo výkonu (Full HD při 60 FPS). První je podmíněn vlastnictvím předplatného Stadia Pro. U Nvidie zase musíte předplatné vlastnit kvůli tomu, abyste mohli hrát déle než hodinu v kuse.



Na čem jsem hrál Stadia + Geforce Now - připojení k internetu 150 MB/s, ping 6 milisekund

PC sestava pro střední detaily: procesor Ryzen 5 3600, grafická karta Sapphire Radeon RX 580 4 GB, 16 GB RAM (Full HD rozlišení)

PC sestava pro maximální detaily a ray-tracing: procesor Ryzen 5 3600, grafická karta ASUS TUF RTX 3080 10 GB, 16 GB RAM (1440p rozlišení)

Komfortem myslím i to, že hru nemusíte stahovat, zkrátka jen zakoupíte a jdete přímo hrát. Stahování i větších objemů dat sice pro mnoho domácností není zdaleka takový problém jako dříve, ale i tak ušetřený čas potěší, ať už před prvním spuštěním, nebo v případě, kdy byste v roli běžného PC hráče museli čekat, až se stáhne nějaký masivnější patch.

Z mojí zkušenosti musím potvrdit, že v co největší „blbuvzdornosti“ je Stadia o poznání napřed. Hru jen vyberete ve vaší knihovně, kterou načtete ve webovém prohlížeči Google Chrome, zmáčknete tlačítko vstupu do hry a jde se na věc. U GeForce Now musíte v aplikaci nejprve načíst virtuální plochu a případně se přihlásit (minimálně při prvním spuštění) do obchodu, kde hru vlastníte. Až pak můžete spouštět. Poté klient dělá většinu věci za vás, ovšem načítání se i tak protáhne.

Cyberpunk 2077 - Geforce Now Cyberpunk 2077 - Stadia

PC, max detaily + RTX PC, střední detaily

Schválně jsem zkusil změřit, jak dlouho zabere samotný vstup do hry, tedy od kliknutí na tlačítko spustit až po moment, kdy jste přímo ve hře. Na mém PC s rychlým M.2 SSD diskem to zabere 40 sekund, Stadia je na druhém místě s 65 sekundami a nejpomalejší je GeForce Now, kde vstup do hry trval 82 sekund.

Pozor si u GeForce Now dejte na fakt, že pokud hru spouštíte v nějakém více frekventovaném čase, nebo v momentě, kdy takto proslulá hra vyjde, budete stát ve frontě. Zatímco ve Stadii jsem ani jednou nečekal na vpuštění do hry, u GeForce Now jsem byl třeba až 500. v pořadí a čekání zabralo v tomto nejhorším čase okolo dvaceti minut.

Na Geforce Now občas musíte čekat

Obě služby si vedou skvěle

Jedna věc je samozřejmě vše okolo, druhá samotná hra a to, jak se přes stream hraje. Ano, má to své mouchy a služby ještě mají co ladit, ovšem jádro funguje, a to překvapivě dobře. To, co mne na obou službách vytáčelo nejvíc, byl fakt, že si neporadí s mým 1440p monitorem. Obě zkrátka pracují s tím, že hru hrajete buď ve Full HD, nebo v případě Stadie i ve 4K, ale cokoliv mezi tím vám s obrazem začne dělat psí kusy.

Na Stadii jsem měl grafiku až nepříjemně rozostřenou, na GeForce Now zase „kostičkovala“. Ovšem to byla chyba na mojí straně, byť by obě služby měly do budoucna počítat i s takovou situací.

Cyberpunk 2077 - Geforce Now Cyberpunk 2077 - Stadia

PC, max detaily + RTX PC, střední detaily

Připojíte-li Full HD obrazovku, nebo zkrátka nastavíte toto rozlišení na té s jiným, najednou obě služby prokouknou a začnou ukazovat, že je o co stát. I tak bych obraz u žádné z nich nenazval v porovnání s nativním rozlišením PC verze jako ostrý (viz srovnávací obrázky), ale hratelné to zcela jistě je.

Spotřeba dat Stadia 4K rozlišení: až 20 GB za hodinu

Full HD rozlišení: až 12,6 GB za hodinu

HD rozlišení: až 4,5 GB za hodinu Geforce Now Standardní režim (Full HD): až 10 GB za hodinu

Režim úspory dat: až 4 GB za hodinu



Stadia má jinak výhodu v možnosti vyššího rozlišení a celkově mi subjektivně přišla kvalita obrazu o něco lepší. Nevýhoda tkví v tom, že nepodporuje ray-tracing, naopak GeForce Now ano. Ve výsledku je služba od Nvidie hezčí, protože speciálně Cyberpunk získá zapnutím ray-tracingu ještě lepší atmosféru díky věrnějším odleskům různých neonů v kalužích, na naleštěných kapotách aut a podobně. 4K výhoda Stadie celkem rychle mizí v omezení 30 FPS a mně se také hrálo lépe raději v nižším rozlišení s 60 snímky za sekundu.



Chvílemi každopádně člověk skoro zapomíná, že přes stream hraje, tedy pokud má stabilní připojení k internetu. Já jsem nic neriskoval a hrál pouze na domácím internetu vedeným kabelem až do PC, za několik hodin hraní jsem v drtivé většině případů nenarazil na moment, kdy by hra zaváhala, provedla nějakou opravdu viditelně opožděnou reakci, nebo se celá zasekla.



Jedinou výjimkou byl okamžik ráno na Stadii, kdy byla služba evidentně přetíženější než obvykle a odezva byla znatelně pomalejší a s tím byla znát i horší (neostřejší) kvalita obrazu. V tu chvíli bych zážitek označil za hranicí únosné hratelnosti.



Cyberpunk jsem rovněž hrál i na mobilu s pomocí připojeného gamepadu na domácí 5GHz wi-fi. Ačkoliv v tomto případě jsem v jednu chvíli narazil na zakolísání a viditelné narušení kvality obrazu (což samozřejmě byla chyba „na mém přijímači“), i tak bych hraní označil jako pohodlné. Samozřejmě v rámci možností toho, co lze očekávat od AAA hry na malé obrazovce mobilu.

Cyberpunk 2077 - Geforce Now Cyberpunk 2077 - Stadia

PC, max detaily + RTX PC, střední detaily

Vyhlásit v tomto duelu vítěze je hodně obtížný úkol, protože obě služby mají něco do sebe. Stadiu bych doporučil těm, kteří ve streaming plně věří a do budoucna neplánují investovat do vlastního výkonného hardwaru či konzole. Je zároveň i uživatelsky přívětivější, byť rozhraní samotné služby by se mohlo ještě zlepšit (Google slíbil, že na tom již pracuje).

GeForce Now je naopak šikovným pomocníkem ve chvíli, kdy jako já čekáte na vlastní výkonný hardware a nechcete riskovat, že se chudák vaše postraší grafická karta zapotí už jen v menu nové náročné hry. Do budoucna máte hru stále připravenou na spuštění v klasickém režimu a do té doby si ji můžete vychutnat v pohodlném Full HD rozlišení při 60 FPS a navíc s ray-tracingem. A nebo když chcete hrát na cestách vaše běžné kopie her.



Streaming si každopádně vede překvapivě dobře. Představa, že bychom si v budoucnu pouštěli hry stejně pohodlně jako seriály na Netflixu a nestarali se o to, zda musíme snížit detaily z ultra high na medium, aby nám fungovaly na PC dobře, zní velmi dobře. Jen aby se naši poskytovatelé internetu připravili na to, že v budoucnu budou jejich zákazníci-hráči ještě o dost náročnější.