Ani podložka pod myš za 1500 z vás lepšího hráče neudělá

Každý den mi do emailu přijdou desítky tiskových zpráv, které pouze přejedu očima a okamžitě mažu. Novinka od výrobce luxusního hardware SteelSeries mě však okamžitě praštila do očí. Že jsou hardwarové periferie cílící na hráče počítačových her drahé, už jsem si tak nějak zvykl, ale podložka pod myš za 60 euro, tedy zhruba 1500 Kč? Zajímalo mě, jestli za takovou cenu nabízí opravdu něco extra, a jednu takovou si zapůjčil.

K čemu je podložka pod myš?

V devadesátých letech byly podložky pod myš naprostou nezbytností, stejně jako disketové mechaniky a filtry na CRT monitory. Tehdejší myši totiž používaly k přenesení pohybu ruky do počítače obyčejnou kuličku. Pokud tedy člověk nepoužíval myš na dokonale čistém povrchu, brzy se její mechanické snímače zanesly špínou a bylo nutné je rozebrat.

Pokud máte náhodou na stole málo drátů, je svítící podložka přesně to, co potřebujete.

Jenže díky rychlému nástupu optických myší, schopných fungovat spolehlivě na prakticky jakémkoli podkladu, obliba podložek výrazně poklesla. Spousta lidí je dnes pro běžnou práci s počítačem již vůbec nepoužívá, anebo je nahrazuje běžnými předměty, jako jsou noviny, knihy či jiné nelesklé materiály. A pokud jim to tak vyhovuje a nepotřebují kvůli zdraví používat ergonomické opěrky, není asi žádný zásadní důvod to měnit. Jediné, co jim snad může hrozit, je, že se jim častým používáním ošoupe stůl nebo samotná myš.

Každá výhoda se počítá

Výjimkou potvrzující pravidlo jsou však, kromě grafiků, hráči počítačových her. A to především těch kompetitivních, v nichž rozhoduje každý drobný detail. Pro ty, kteří hraní berou opravdu vážně, může každá nerovnost stolu, každý zbytečný odpor tření a každé zpoždění při přenosu pohybu představovat zásadní rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Profesionální hráči opravdu potřebují dokonalý povrch, který dokáže plně zužitkovat všechny výhody specializovaných herních myší.

Ani pro ně ovšem není potřeba žádný nadpozemský materiál, ba naopak. Jako ideál se ukázal obyčejný textil s hustým vláknem, případně silikon či guma. Optimální podložku pod myš od renomovaných výrobců tak můžete sehnat už zhruba za dvě až tři stovky.

Větší je lepší. Někdy.

K ultraširokému monitoru jedině ultraširokou podložku!

A co tedy honosně se zvoucí SteelSeries Qck Prism XL oproti svým levnějším konkurentům nabízí? Odpověď je jednoduchá – je veliká a svítí. Běžné podložky slouží hlavně k tomu, abyste po nich jezdili myší. XL varianta je však notně protažená do stran, abyste na ni mohli položit i klávesnici. Proč byste měli stavět klávesnici na podložku pod myš? Protože to přece skvěle vypadá.

Samotné provedení je bezesporu na vysoké úrovni a hravě splňuje vše, co byste kdy od podložky pod myš mohli chtít. Tedy kromě bezdrátového dobíjení telefonu, to neumí. QcK Prism je tenká čtyři milimetry, příjemná na dotyk a jakákoliv myš po ní klouže prakticky bez odporu. Pogumovaný spodek drží na stole jako přibitý a pokud se o to vyloženě nebudete snažit, určitě jí po stole nepohnete. Rozhodně však nečekejte, že byste díky ní nějak zásadně vylepšili své herní výkony. Pro většinu běžných smrtelníků, kteří hrají pro zábavu a ne profesionálně, je rozdíl v pohybu oproti běžné podložce prakticky zanedbatelný.

Budiž světlo. Bleděrůžové

Okraj podložky může hrát všemi barvami.

Hlavním tahákem je v tomto případě RGB okraj podložky, který umožňuje nastavit ve dvou zónách jakoukoliv barvu podsvícení. Ideálně tak, aby vám světlo barevně ladilo s myší. Případně i klávesnicí, sluchátky, monitorem, mobilem, otvírákem na pivo a vším ostatním svítícím vybavením, které dnes hráči u počítače mají.

Jenže podsvícení samozřejmě vyžaduje napájení, takže vám na stole přibude další kabel směřující do USB. Aby vám pak podložka na stole nepulzovala v přednastaveném modu „disko trisko“, musíte si ještě stáhnout aplikaci SteelSeries Engine, která vám umožní nastavit osvětlení podle vlastních preferencí. Za krásu se holt platí, vaše snaha však bude v noci odměněna působivým vizuálním efektem. Kdybyste se snad strachovali, že váš organizmus dostává zářením od monitoru málo škodlivého modrého světla, je QCK Prism pro vás přesně to pravé.

Pokud nemáte všechny periferie od stejného výrobce, budete si muset nainstalovat řadu doprovodných aplikací.

Pokud však máte pocit, že váš sex appeal je během hrbení se u počítačových her dostatečně na výši i bez doprovodné světelné show, můžete sáhnout po neosvětlené variantě o 650 Kč levnější. Což je vzhledem k nákladům na výrobu podle mého názoru stále poněkud přeceněné. Přeci jen jde pouze o „kus látky“ velikosti 90x30 cm, který od bezejmenných výrobců seženete za čtvrtinovou cenu. Na druhé straně je nutné dodat, že podložky QCK jsou roky ověřeným standardem a prodalo se jich už přes deset milionů kusů.

Situace je tak stejná jako prakticky s každým doplňkovým herním hardwarem. Za spoustu peněz navíc získáte oproti běžným výrobkům stejné kategorie jen slavnou značku, cool design a spoustu blikátek. Jestli vám to za to stojí, už si musíte rozhodnout sami.