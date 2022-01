Přetřete své herní doupě narůžovo, vychází hardware s motivy Hello Kitty

Co se týče přidávání LED osvícení, mohou se výrobci herního hardwaru doslova přetrhnout. Pokud ovšem přijde na samotný design, jsou až nudně uniformní a pokud si nelibujete v rádoby cool futuristických tvarech, máte jen hodně omezený výběr.

Společnost Razer se však svojí nejnovější designovou řadou vydává netradičním směrem když svůj oceňovaný (byť trochu předražený) hardware spojila se značkou Hello Kitty. Není to sice poprvé, co své profesionální herní doplňky přetřela narůžovo, až díky slavné kočičce od Juko Šimizuové však dokázala dosáhnout maximální úrovně roztomilosti.

K dispozici jsou sluchátka s oušky, set myši s podložkou a nakonec i parádní židle. Vtipné na tom je, že navzdory všem designovým změnám jde v jádru o prověřené modely, které stále nesou typicky „drsňácké“ přezdívky jako Smrtící zmije (DeathAdder), Kraken nebo Goliáš. Oproti základním modelům si za ty „kočičkové“ sice budete muset několik stovek připlatit, ale to je jen malá cena za to, že u dlouhého nočního likvidování démonů budete vypadat stylově.