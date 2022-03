Simulátor stavění počítačů je tak úspěšný, že bude mít druhý díl

Trh s počítačovými komponenty zažívá těžké období a obzvláště zájemci o nové grafické karty se musí obrnit trpělivostí. A ještě si k tomu sáhnout hluboko do kapsy, kvůli čipové krizi a tzv. skalperům, překupníkům, kteří šroubují ceny do absurdních výšek, je totiž z hraní moderních her na PC téměř luxusní záležitost.

I to bude jedním z důvodů, proč se z prvního dílu PC Building Simulatoru stal takový hit. Když už si nemohli dovolit koupit vlastní, zkoušeli si fanoušci postavit počítač alespoň z virtuálních součástek. Z původního studentského projektu jednoho mladého člověka tak nakonec vznikla úspěšná počítačová hra, která překvapivě lehkou formou dokázala nabídnout zábavu i ponaučení.

O vývoj dvojky se už postará daleko zkušenější studio Spiral House, což se projeví tím, že hra bude daleko hezčí a také nabídne více obsahu. Řečí čísel se můžeme těšit na více než 1 200 individuálních komponent od pětačtyřiceti skutečných výrobců hardware s nVidii, Intelem a AMD včele. Velikou práci autoři také chtějí odvést na simulaci RGB podsvícení, které je jak všichni víme, na hraní na PC to vůbec nejdůležitější. Kromě toho dostaneme i zhruba třicetihodinovou kampaň pro jednoho hráče, po jejímž dohrání byste už měli být schopní postavit i skutečný počítačů.

Autoři sice ani nenastínili, kdy by snad mělo být hotovo, ovšem předpokládá se, že by tak mohlo být ještě letos. A to ve formě exkluzivity pro digitální obchod Epic Store, který jen tak mimochodem už dříve rozdával první díl.