Pět špatných herních zpráv, které přinesl rok 2023

Ačkoliv rok 2023 přinesl rekordní počet velmi kvalitních her, má to i své stinné stránky. Skončila také slavná herní akce E3 a z obří akvizice, v rámci níž Microsoft koupil Activision Blizzard, nebudou mít radost všichni hráči. Ani letošek se nestal rokem, kdy by se výrazněji prosadila VR a čistě digitální budoucnost ukázala i svou méně příjemnou stránku.