The Last of Us Online nakonec nebude, vývojáři zůstanou věrni příběhovým hrám

Podle původních plánů měl být multiplayer součástí druhého dílu, stejně tak, jak tomu bylo v případě toho prvního. Nakonec se však vývojáři soustředili hlavně na to, aby hráčům nabídli důstojné pokračování příběhu Joela a Ellie a tak soupeření proti živým protivníkům slíbili dodat až dodatečně. Jejich ambice byly v tomto ohledu velice smělé a nakonec vykrystalizovaly v plán udělat z multiplayeru samostatnou hru. The Last of Us Online se však nakonec nikdy nedočkáme, celý projekt byl totiž definitivně odpískán.

První díl The Last od Us multiplayer měl, remaster už ne.

„Abychom mohli vydat a provozovat The Last of Us Online, museli bychom veškeré zdroje studia po dobu několika let delegovat na podporu obsahu po spuštění hry, což by vážně ovlivnilo vývoj budoucích her pro jednoho hráče. Měli jsme tedy před sebou dvě cesty: stát se herním studiem poskytujícím live service hry, nebo se nadále soustředit na ty příběhové pro jednoho hráče, kterými se Naughty Dog proslavili,“ píše se v oficiálním vyjádření na webových stránkách autorů.

Je sice překvapivé, že k tomuto rozhodnutí nedospěli již ve fázi předprodukce, pro herní svět je to však zřejmě dobrá zpráva. V oblasti příběhových her totiž Naughty Dog patří na absolutní vrchol a byla by škoda jejich talent rozmělňovat v oblasti, kde jsou jiní specialisté. Dobrou zprávou je to, že prý na nové hře už plně pracují a nemohou se dočkat, až ji představí veřejnosti. Jelikož série Uncharted byla posledním dílem uzavřena a na The Last of Us 3 se prý nepracuje, mělo by jít o úplně novou značku.

Co se značky The Last of Us týče, můžeme se počátkem roku těšit na remaster druhého dílu (v redakci už ho hrajeme) a někdy v roce 2025 druhé série úspěšného seriálu.