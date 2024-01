Svůj počítačový herní handheld chystá také MSI. Jmenuje se Claw

Ačkoliv MSI prozatím jen naznačovalo, co se chystá příští týden ukázat na největším světovém veletrhu spotřební elektroniky a IT, díky leakům (via Videocardz) si můžeme základní představu udělat už nyní.

Připravovaný handheld se jmenuje Claw, což v překladu znamená dráp. Na pohled vypadá jako černá verze Asus Rog Ally, vybavení pod kapotou ovšem nemůže být rozdílnější.

Zatímco Asus a Lenovo se spoléhají na Ryzen Z1 Extreme od AMD, MSI to zkusí s Intelem, konkrétně řadou Meteor Lake – Core Ultra 7 155H a integrovanou grafikou Arc Alchemist s osmi Xe jádry. Leak také zmiňuje až 32 GB RAM, což je dvojnásobek oproti Asusu a Lenovu.

Nic prozatím nevíme o úhlopříčce, rozlišení, případném použití OLEDu, výdrži či ceně. Více se dozvíme během příštího týdne a v redakci už jsme zvědavi na první benchmarky a porovnání s konkurencí.