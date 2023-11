Dostali peníze, ale hru nedodělají. Vývoj mlátičky s poníky byl ukončen

Vývojáři hry Them’s Fightin’ Herds, násilné parodie na značku My Little Pony, oznámili, že už do ní neplánují přidávat další obsah. Hráči se tak nedočkají ani dokončení slíbené příběhové kampaně, na kterou v rámci komunitního financování přispěli přes půl milionu dolarů.