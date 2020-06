Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v červenci

1. Ghost of Tsushima

Samurajská akce Ghost of Tsushima bude labutí písní konzole PlayStation 4, byť nemáme nejmenší pochybnosti, že na PlayStationu 5 poběží nejenom lépe, ale dočkáme se i na míru ušité next-gen aktualizace. Hra se odehrává v dobách feudálního Japonska během nájezdů Mongolů a sází na otevřený svět, který během květnové prezentace v mnohém připomenul Assassin’s Creed - a to se vším dobrým i špatným, co se k tomu váže. Výborně vypadají souboje, které kromě efektivity nezapomínají na skvělou prezentaci se zpomalenými záběry a sekáním končetin.

Vychází 17. července na PlayStation 4.

2. Paper Mario: The Origami King

Mario a Luigi dostanou od princezny Peach pozvánku na origami festival. Když však přijedou do Toad Town, zjistí, že něco je špatně. Město je totiž zcela prázdné. Protivníkem tentokrát není želvák Bowser, ale King Olly, který chce papírové království změnit v origami království. Kdo mu přijde pod ruku, toho násilím promění ve zlou origami verzi. Tomu samozřejmě musí Mario zabránit. Kromě hádanek ho čeká manipulace s 1,000-Fold Arms, což jsou silné prodloužené ruce a souboje pěkně na tahy. A vypadá to opravdu skvěle.

Vychází 17. července na Switch.

3. Trackmania

Trackmania - rozdíly mezi verzemi

Oblíbené závody Trackmania jsou zpět v nové verzi, a s ní přichází i nový obchodní model, který má hře zajistit podporu pro nadcházející léta (a s pochopením se zřejmě nesetká). Základní přístup se jmenuje Starter a je zdarma. Standardní k tomu přidá plný přístup k replayům, editoru či tratím z výběru „Track of the Day“. Roční přístup vyjde na 10 dolarů. Plná verze hry, která navíc zpřístupní klubové funkce, pak stojí 30 dolarů ročně nebo 60 dolarů na tři roky. Podrobnosti ukazuje tabulka u tohoto textu.

Vychází 1. července na PC (Uplay, Epic).

4. Destroy All Humans!

Humorná akce Destroy all Humans! z roku 2005 (číst recenzi na Bonuswebu) sice nehrála první ligu a už vůbec nešlo o „kultovní klasiku“, jak ji dnes distributor THQ Nordic označuje, ale průšvih to rozhodne také nebyl. Letošní verze přitom není remaster, ale plnohodnotný remake, který na první pohled nevypadá vůbec špatně. Možná to dopadne stejně jako minule, ale příslib letní jednohubky, která se neprodává za plnou cenu, tu rozhodně je. Mimochodem, ve hře se objeví například mise, která během původního vývoje nebyla dokončena.

Vychází 28. července na PC (Steam), PlayStation 4, XBox One a Stadii.

5. Marvel’s Iron Man VR

Dalším protivníkem Tonyho Starka je „záhadná hackerka a protikorporátní aktivistka“ Ghost, která při boji využívá staré zbraně Stark Industries. Hra už podle názvu vychází jen na VR, konkrétně tedy na PlayStation VR. Zajímavá je hlavně tím, jak zpracovává létání v obleku.

„Stojíte na místě, dáte ruce podél těla a stisknete spouště v dlaních (hra se ovládá velmi intuitivně dvěma ovladači Move, které suplují role tlačítek na vašich virtuálních rukavicích). Okamžitě vás to vykopne do vzduchu, ale zároveň cítíte všechny otřesy a náklony, jak chtě nebo nechtě mírně hýbáte rukama a korigujete tak úhel trysek,“ napsali jme loni v prvních dojmech z hraní.



Dále stojí za pozornost

CrossCode – Povedené akční 2D RPG se podívá z PC na Switch, PlayStation 4 a Xbox One. Stane se tak 9. července. Trailer můžete omrknout zde.



Deadly Premonition 2 – Jednička této hororové survival detektivky je pro mnohé kultem. Hra boduje hlavní postavou, příběhem i atmosférou, ovládání je nic moc, stejně jako grafika a technické zpracování. V podstatě to stejné očekáváme od dvojky, která vychází na Switch. Více napoví 17minutový gameplay.



F1 2020 – Součástí kariéry budou i vozy z Formule 2, nová funkce „My Team“ umožní vytvořit si vlastní tým. Trailer sledujte zde.

Death Stranding PC – Loňská exkluzivita na PlayStation 4 přestane být 14. července exkluzivitou. PC verze slibuje lepší snímkování, fotografický režim či podporu širokoúhlých monitorů.



NASCAR Heat 5 – Od letošního dílu nemáme očekávat žádné velké novinky. To nezní moc lákavě, že? Více napoví video.



Rock of Ages 3: Make & Break – Destrukce, humor... a zase destrukce. Na tyto ingredience láká i třetí díl Rock of Ages. Video zde.



Rocket Arena je střílečka 3 na 3 za 30 dolarů vydaná pod labelem EA Originals. Dlouhý život této hře neprorokujeme. Na gameplay se podívejte třeba zde.