Iron Man ve virtuální realitě: létat jako superhrdina je naprosto strhující

Ačkoliv mám novou éru virtuální reality upřímně rád a konkrétně s PlayStation VR mám za sebou kromě jiného nezapomenutelnou dvacetihodinovou seanci v Resident Evil 7, jsem obecně k VR hrám samotným stále skeptický. Drtivá většina z nich jsou spíše hříčky než opravdové hry a já mám radši smysluplnější zážitky s dobrým příběhem než kolotočové kejkle.

Iron Man VR

O to víc mě Iron Man zaskočil, protože kromě náznaku solidní výpravy a la loňský Spider-Man nabízí zážitek z létání a boje tak silný, že se mi vůbec nechtělo od něj odcházet. Už chápu, proč Sony věnovala této hře takovou pozornost na jaře při jejím oznámení a nyní při jejím předvádění na GamesComu, kde měla desítku samostatných kabin pro prezentaci.

Relativně mladé americké indie studio Camouflaj (mají za sebou osm let existence, jednu výpravnou mobilní hru a dohromady padesát zaměstnanců) dokázalo perfektně zúročit klíčový aspekt postavy Iron Mana (nebo spíše jeho brnění, abych byl přesný), nad kterým jsem u filmů nikdy dostatečně nepřemýšlel. Ale okamžitě mě plnou vahou praštil po palici, jakmile jsem si virtuální brnění na sebe oblékl. Abyste létali, musíte neustále ovládat úhel i rychlost pohybu svými končetinami, hlavně rukama, protože právě v nich jsou zabudovány vaše (směrové) trysky.

Zkuste se nad tím pořádně zamyslet, jak to v praxi funguje. Stojíte na místě, dáte ruce podél těla a stisknete spouště v dlaních (hra se ovládá velmi intuitivně dvěma ovladači Move, které suplují role tlačítek na vašich virtuálních rukavicích). Okamžitě vás to vykopne do vzduchu, ale zároveň cítíte všechny otřesy a náklony, jak chtě nebo nechtě mírně hýbáte rukama a korigujete tak úhel trysek.

Iron Man VR Iron Man VR

V praxi poměrně brzo naberete dojem, že se vlastně „odstrkujete rukama od vzduchu za vámi při letu na opačnou stranu“, což je samozřejmě šílená myšlenka, jenže klíčová je ta její fyzičnost a hmatatelnost. Podobně jako nám v těch nejlepších snech létání připadá jako zcela jasná fyzikální záležitost („musím správně máchat rukama“ nebo „musím správně šlapat nohama“, abych se vznášel tak a onak), zde bleskově naberete cit pro úplně svobodný pohyb vzduchem, jaký vám nikdy nedal žádný simulátor letadla, protože manévrovací potenciál vašich končetin je samozřejmě nekonečně vyšší.

K tomu si pak přidejte věci jako „nitro boost“ (samozřejmě se to takhle nejmenuje) pro krátkodobý zážeh trysek na dvě stě procent, který vás vykopne jako raketu směrem, kterým se takto odrazíte. Je to obzvlášť strhující, pokud se takto odpálíte kolmo, vysoko nad krajinu kolem vás, odkud pak pomocí řízeného sestupu zaútočíte na nepřátele pod vámi.

Iron Man VR Iron Man VR

Když už je řeč o boji, nezapomeňte, že většina nejoblíbenějších Iron Manových zbraní také spočívá doslova v jeho dlaních. V praxi pak natáhnete ruku s otevřenou dlaní proti nepříteli a vypustíte z ní smrtící paprsek, který můžete regulovat po stránce intenzity. „Ukazovat“ tímto způsobem na nepřátele je skoro stejně zábavné jako samotné létání. Po chvíli si opravdu připadáte jako Iron Man, jako všemocný létající bůh se smrtícím dotekem. Nechybí ani možnost blízké cíle prostě sejmout ohnáním se sevřenou pěstí, což už je opravdu třešnička na dortu.

To všechno skvěle podporuje parádní grafika i hudba. Ačkoliv moje půlhodina s hrou spočívala pouze v tréninku nad mořem poblíž útesů se Starkovou vilou, kde jsem se učil létat a sestřelovat drony, vše bylo zasazeno do kontextu tréninku připomínajícího první film a doprovázeno zábavným dialogem. Pochopil jsem také, proč byly místnosti pro testování hry tak velké, protože jsem se hýbal rozhodně více než u hraní průměrného VR titulu.

Po chvíli létání a otáčení se všemi směry jsem úplně ztratil přehled o směrech v realitě a občas mi je připomnělo nechtěné zamotání se do kabelu VR helmy (pořád říkám, že nikoliv rozlišení ani frekvence, ale kabely jsou největší problém starších přístrojů). Každopádně to beru jako pozitivum, že mne hra dokázala tak pohltit a rozpohybovat. Něco podobného jsem s VR ještě nezažil a rozhodně vám vřele doporučuji demo vyzkoušet, pokud budete mít příležitost. Jsem si zcela jistý, že vás příjemně překvapí.