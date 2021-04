Party po internetu. Přinášíme tipy na zábavné hry z kolekce Jackbox

Sérii her Jacbox Party Pack jste už možná mohli leckde potkat. První díl byl například součástí nabídky her zdarma na Epic Games Store a balíček kolekcí se také už párkrát objevil za hodně výhodnou cenu na projektu Humble Bundle. I jinak se dají tyto neobvykle pojaté soubory her zakoupit za pár korun a přitom nabízejí opravdu kopec zábavy. Tedy za předpokladu, že sednou do stylu humoru vás a vašich přátel a také že všichni umíte obstojně anglicky.

První Jackbox Party Pack vyšel v roce 2014 a nabídl celkem pět her. Od té doby jsme od autorů z Jackbox Games dostali už šest dalších dílů, vždy s ročním odstupem. Každá kolekce nabídla stejně jako ta první pět her, přičemž ne vždy jde o nové tituly a některé jsou pokračováním těch předchozích. Ačkoliv je tak dohromady v nabídce Jacboxu třicet pět her, některé se opakují (např Fibbage XL, Fibbage 2, Fibbage 3 apod.).

K hraní vám stačí pouze jedna hra na obrazovce, kterou společně ovládáte pomocí vlastního smartphonu. V případě, že je stejně jako my v poslední době hrajete hlavně online, potřebujete také nějaký šikovný nástroj na streamování obrazu. Nám se nejvíc osvědčil Discord, který měl lepší odezvu než například Steam Remote Play, u kterého se ostatním účastníkům streamu ukazoval obraz se zpožděním, takže měli třeba méně času na zodpovězení otázky.

Povětšinou jde o celkem jednoduché kvízové hry, ve kterých musíte buď označovat či psát správné odpovědi, nebo naopak vymýšlet schválně matoucí odpovědi. Někdy musíte ovšem také kreslit po obrazovce nebo střídat různá gesta na dotykovém displeji. Většina se dá hodně rychle pochopit, i když třeba jinak hry vůbec nehrajete, jen je opravdu nutná výše zmíněná znalost angličtiny a do jisté míry i americké kultury, hry jsou jí poměrně značně prolezlé.

Tip číslo jedna: série Fibbage

Naprostý evergreen všech Jackbox Party Packů je Fibbage, který má už celkem tři díly (v prvním, druhém a čtvrtém dílu). Jde o zajímavou variantu na vědomostní soutěže, kdy vaším primárním cílem je najít správnou odpověď na otázku mezi několika špatnými. Jenže každé kolo má dvě fáze a po přečtení otázky nejprve nehádáte správnou odpověď, nýbrž vymýšlíte vlastní špatnou. Hra vás samozřejmě upozorní, pokud byste se zrovna trefili do té správné.

Ve druhém kole pak nejenom hledáte správnou odpověď, ale zároveň získáváte body i za to, kolik lidí jste vaší nesprávnou odpovědí napálili. Musíte tak tedy při vymýšlení špatné odpovědi dávat důraz i na to, aby byla co nejvíce důvěryhodná. Příklad: „Neil Armstrong jednou hrozil muži, že ho zažaluje, pokud nevrátí jeho...“ No a tak se ve hře čtyř hráčů sejdou čtyři nesprávné odpovědi (např. helma, kus kamene z Měsíce, propocené tričko, brýle) a jedna správná (vlasy). A vy musíte najít tu správnou a naopak nachytat co nejvíc lidí na vaši nesprávnou.

Jednotlivé díly se od sebe moc neliší, oproti prvnímu dílu ovšem zmizel pomocný „defibrilátor“, který vám jednou za hru dovolí omezit výběr správných odpovědí pouze na dvě, přičemž jedna z nich musí být správná.



Tip číslo dva: Quiplash 1 a 2

Hry Quiplash sázejí hlavně na vaší originalitu a schopnost pobavit ostatní hráče. Hra má tři kola a pokaždé nejprve dostanete dvě výzvy, na které musíte napsat nějakou vtipnou reakci. Na každou výzvu přitom současně vymýšlí odpověď ještě další hráč. Následně pak jednotlivá kola probíhají tak, že se odhalí výzva a na ni dvě odpovědi. Hráči, které je nevymysleli, pak hlasují, která z nich je lepší.

V posledním kole pak všichni dostanou stejnou výzvu a následně se i odpovědi všech zobrazí na jedné obrazovce. Všichni pak rozdávají ocenění pro odpovědi ostatních v závislosti na tom, jak moc se jim líbily. Člověk s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

Quiplash je třeba oproti výše zmíněnému Fibbage trochu oddychovější: na vymýšlení odpovědí máte více času, neexistuje žádná správná odpověď a vaším cílem je zkrátka se pobavit. Quiplash 1 najdete v první kolekci, dvojku pak ve třetí.



Tip číslo tři: Trivia Murder Party 1 a 2

Poněkud komplexnější, nicméně stále lehce pochopitelná je Trivia Murder Party. Ve hře, která je v podstatě parodií na horory typu The Saw, jde taktéž o jednoduchý koncept hledání správných odpovědí. Otázky jsou ovšem spíše těžšího rázu a hra je postavena hlavně na penalizaci hráčů, kteří odpovědí špatně.

Po každém kole s jednou otázkou se pak hráči, kteří na ni odpověděli špatně, přesunou do „Killing floor“, kde soupeří proti sobě v různých minihrách, například řešení jednoduchých matematických příkladů na čas, hledání poháru, ve kterém není jed, nebo zapamatování si kombinací různých barev a předmětů a jejich následné opakování.

Pokud se vám nepoštěstí ani zde, moderátor vás „zabije“ a vy se hry už účastníte jen jako duch. Cílem je dostat se do posledního kola, kde následně jak živí, tak mrtví hráči závodí proti sobě. Dostávají otázky a podle počtu správných odpovědí se posouvají vstříc vítěznému poli. Pokud někdo z mrtvých předběhne živé (kteří mají náskok), pak se jejich role prohodí a duch opět obživne, naopak z živého se stane duch. Kdo první dosáhne vítězného pole, vyhrává. První díl najdete ve třetí kolekci, druhý díl v šesté.



Tip číslo čtyři: Bracketeering

Tato hra vzdáleně připomíná Quiplash, její průběh je však dost rozdílný. Opět každý vymýšlí vtipnou odpověď na nějakou výzvu, ovšem tentokrát ji mají všichni stejnou. Opět se v duelech po dvou odpovědích hlasuje pro tu lepší, jenže tentokrát pak vítězná odpověď postupuje do dalšího kola, kde se střetne s vítězem z vedlejší skupiny. Zkrátka jako sportovní turnaj.

Bracketeering je trochu skrytá perla, která umí opravdu hodně pobavit, pokud se sejdou dobře vymyšlené výzvy a odpovědi. Hra je navíc umí i zajímavě překroutit, v jednom z kol se například výzva mění, ovšem odpovědi zůstávají stejné, což může vyvolat ještě daleko bizarnější situace. Vítězem se stává ten, jehož odpověď dojde až do konce a finální souboj vyhraje, body se však sbírají i za „sázky“ před hlasováním. Vsadit si dokonce můžete i sami na sebe. Hru najdete ve čtvrté kolekci.



Tip číslo pět: Champ’d Up

Champ’d Up je novinka, kterou najdete v poslední, sedmé kolekci. Místo vymýšlení kreativních odpovědí či hledání té správné zde na displeji telefonu musíte malovat, podobně jako například ve hře Drawful. Zatímco Drawful je však v podstatě takovým „Fibbage s malováním“, Champ’d Up má blíže ke kreslícímu Bracketeeringu.

Pokaždé musíte namalovat nějakého „šampiona, který se postaví v duelu výtvoru jiného hráče“. Zatímco u první výzvy se řídíte jen jí (např „šampion hrdosti“, „šampion starých časů“ a podobně), druhá výzva už vám ukáže výtvor někoho jiného, u kterého naopak výzvu nevidíte a kreslíte zkrátka jen protivníka toho, co vidíte na obrázku. Každý výtvor pak také následně musíte pojmenovat.

Jackbox Games trefili právě hrou Champ’d Up hřebík na hlavičku, zde se dá užít opravdu hodně zábavy. V nevýhodě jsou samozřejmě ti hráči, kteří neumějí kreslit příliš zdatně, plus prstem na malé obrazovce smartphonu to není ideální ani pro ty zkušené. Vzhledem k tomu, že je časový limit poměrně omezený, si však často vystačíte i s úplně jednoduchou malůvkou.