Která hra ze světa Hvězdných válek je vaše nejoblíbenější?

Ondřej Martinů - Vždycky budu nostalgicky vzpomínat, ale i vracet se ke dvojici Jedi Outcast a Jedi Academy, které jsou pro mne zkrátka už tak trochu kultovky. Byly to pro mne první opravdu „cool“ hry s rytíři Jedi, obzvláště pak Jedi Academy, které se svezlo na širokých možnostech soubojových stylů a zbraní. Vytvořit si vlastního rytíře, vybrat mu typ i barvu meče, zvolit si, jestli bude zlý, nebo hodný, to bylo zkrátka něco.

Jedi Outcast

Z nedávné doby mne opravdu mile překvapil Jedi: Fallen Order, který se pro mne asi nejvíce přiblížil onomu nostalgickému pocitu z Jedi Outcast. Líbí se mi na něm nejenom propracovaný soubojový systém, ale i sympatické postavy a oproti nové filmové trilogii poměrně dobře napsaný příběh. Pevně doufám, že už Respawn usilovně pracuje na dalším dílu.



Emanuel Svoboda - Jsem velkým fandou Star Wars déle než čtvrtstoletí. Jedince, kteří nemají Hvězdné války rádi, považuji za podřadné nelidi. Videoher vytvořených podle tohoto kultu jsem hrál nespočet. Jednoznačně nejlepší je Star Wars: Knights of the Old Republic od BioWare pro první Xbox. Jde o dokonalé a velmi rozlehlé RPG, které parádně využívá známého vesmíru a nadále ho po svém rozvíjí. Konec, ke kterému se propracujete až po několika desítkách hraní, je fenomenální. Jde o jedno z nejlepších završení v dějinách videoher. Dějový zvrat z konce snímku Impérium vrací úder, kdy Darth Vader prozradí Luku Skywalkerovi, že je jeho otec, je proti němu nic. Rozhodně si toto veledílo zahrajte.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Velmi si také cením atmosférické akce Star Wars: Shadows of the Empire pro Nintendo 64, týmové střílečky Star Wars: Republic pro Xbox nebo FPS Star Wars: Dark Forces pro první PlayStation. Vlastně celá série Dark Force/Jedi Knight je povedená. Hráčskou pozornost si také zaslouží hvězdná Nintendo 64/GameCube sága Rogue Squadron, v níž pilotujete nejrůznější vesmírné koráby a vozidla ze Star Wars. V poslední době mě zaujala také akční adventura Star Wars Jedi: Fallen Order. Na nejnovější videohru Star Wars: Squadrons se teprve chystám. Na závěr bych rád dodal, že si velmi vážím Star Wars videoher za to, že se jim většinou podařilo zachytit atmosféru filmů a k tomu rozšířit už tak gigantický vesmír Hvězdných válek.

P.S.: Naopak za jednu z nejhorších Star Wars videoher považuji bojovku Masters of Teräs Käsi, o které jsem se na začátku roku rozepsal v naší retro rubrice.

Petr Kárník - Jako jenom jedna? Ne třeba deset? Nebo aspoň pět? No tak to nevím, jak se rozhodnu... Abyste rozuměli, jsem obrovský fanda Star Wars, téměř všechny PC hry jsem hrál a dohrál a většinu času se i náramně bavil. A teď z nich mám vybrat jednu nejoblíbenější? JEDNU? To je, jako kdybyste se zeptali na nejoblíbenější skladbu od Beatles, nejoblíbenější jídlo nebo třeba knihu. Každý z nás by z podobných témat jistě dokázal vytvořit žebříček svých preferovaných kousků, ale vybrat ten úplně nejlepší, to už není žádná sranda. Ale dobrá, jdeme na to.

Když se podívám na seznam Star Wars her, které jsem hrál, dostávám se na číslo 36, z toho dohraných je 30 a 7 dokonce vícekrát. Po dlouhém rozmýšlení, zda byl lepší Jedi Outcast, nebo Jedi Academy, první, nebo druhý díl Knights of the Old Republic, Dark Forces, nebo první LEGO a tak dále, jsem dostal už menší seznam. V tom kromě výše zmíněných perel figurovala i vynikající strategie Empire at War, povedená akce Republic Commando, stíhací Rogue Squadron 3D i nové Battlefronty. To vše ale po dlouhé úvaze ustoupilo vítězi, kterým je u mě dokonalý simulátor TIE Fighter.



TIE Fighter

Ano, je to už bratru nějakých 20 let, co jsem ho dohrával naposledy na své 486, ale tyto vzpomínky nestárnou. TIE Fighter nabízel na svou dobu parádní příběh, vyladěné a komplexní ovládání a hlavně vytříbenou hratelnost. Užíval jsem si ho plnými doušky několikrát, a to i přesto, že mi ve hrách bylo odjakživa nepříjemné hrát za zápornou postavu. Dnes bych se bál ho někomu doporučit, protože i když tu máme DOSBox, ta temná atmosféra už je zkrátka nenapodobitelná. Pro mě osobně to ale vždy byla jedna z nejlepších Star Wars her a po dnešním urputném přemýšlení asi i ta nejlepší. Za povedený remake/remaster bych vraždil.

Jan Lysý - Je skoro povinností říct Knight of the Old Republic a ano, je to jedna z mých nejoblíbenějších Star Wars her, ale musím se přiznat, že jsem se skvěle pobavil i u Star Wars: Galactic Battlegrounds. Je pravda, že tato strategie má své chyby (a není jich málo), ale i tak jsem s ní strávil spoustu času.

Jinak je to ale docela těžká otázka, jako fanda Hvězdných válek si užívám skoro každou hru z tohoto univerza, dokonce i ty špatné. Bavily mě Dark Forces, bavil mě Jedi Outcast, bavily mě hry TIE Fighter i X-Wing, baví mě série Battlefront (původní i nové díly) a samozřejmě mě bavil Fallen Order, ale popravdě ne tolik, jako mnohé jiné. Raději se tak vracím ke starším titulům.



Jan Kouba – Nemůžu vyloženě vypíchnout jednu top hru z univerza Star Wars. Celá značka prosakuje do tolika žánrů, že to není možné. Jsem fanboy, hrál jsem většinu Star Wars her a téměř každá měla něco do sebe. Jakožto velký fanoušek původní trilogie jsem si nesmírně užil dobrodružství Kyle Katarna v Dark Forces, jedné z nejlepších doomovek. Dost času jsem strávil i u STAR WARS: Galactic Battlegrounds Saga, sice šlo o ordinérní RTS, ale možnost velet monstrózním AT-AT mi ke štěstí bohatě stačila. A ač leteckým simulátorům moc času nevěnuji, tak Rogue Squadron jsem dohrál hned několikrát a v X-Wing Alliance strávil nespočet nocí. Těch opravdu dobrých Star Wars her je ale mnohem víc.

Jan Srp - Objektivně jsou nejlepší Star Wars hrou Knights of the Old Republic, jenže já nejraději vzpomínám na Dark Forces, ke kterým jsem se dostal v období, kdy jsem počítačové hry žral nejvíce. Vlastně jsem je hrál dříve, než jsem viděl samotné Hvězdné války. Pamatuji si slintání nad obrázky ve Score, zděšení nad maloobchodní cenou krabicové verze, opakované prolézání demoverze a poté, zhruba až dva roky od oficiálního vydání, i hraní plné verze. Dodnes mám originální CD pečlivě uschované. Dark Forces jsou jakýmsi mezistupněm mezi Doomem a Half-Lifem, chytrá střílečka v nesmírně propracovaných úrovních, které byly daleko více než jen klasická videoherní bludiště. A souboje s Bobou Fettem nebo závěrečným Dark Trooperem jsou jedny z nejtěžších, které jsem kdy ve hrách absolvoval. Ostatně ze své lásky jsem se vypsal už před několika lety v tomto retro článku.

STAR WARS Episode I Racer