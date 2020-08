ANKETA: Co vás zaujalo nejvíc na Gamescomu?

Přehled všeho, co přinesl zahajovací ceremoniál, naleznete na Bonuswebu zde.

Jakub Žežule - Zdaleka nejvíc mě zaujaly Little Nightmares 2. Jedničku řadím ke svým nejoblíbenějším indie hrám vůbec. Nikdy jsem nepochopil, proč drtivá většina ostatních recenzentů sahala po sedmičkách a osmičkách a jak je možné, že hra nevybojovala spoustu cen. Na rozdíl od titulů jako Limbo nebo Inside upřednostňoval první díl plížení a nenápadný postup před hádankami, jinak ale hru řadím do stejné kategorie. Silný hororový nádech, skvělá atmosféra, perfektní zvuk a burtonovská estetika si mě absolutně získaly. A dvojka vypadá po všech stránkách naprosto výborně.



Opět musím připomenout i hodně zajímavou 12 Minutes, které se snad konečně dočkáme nejpozději v příštím roce. Hlas Willema Defoea je na podobný experiment jako dělaný. Když si vzpomenu na film Maják... brrr.

Naopak moc nečekám od letošního Call of Duty. Série experimentovala s nelinearitou už víc než jednou a nikdy to nebylo k dobru věci. První Black Ops, na který hra s poněkud překombinovaným názvem navazuje, se podobných nesmyslů vyvarovala, a i proto byla její kampaň tak dobrá a vtahující. Navíc mi budou chybět hvězdní dabéři jako Sam Worthington, Gary Oldman nebo Ed Harris. Místo toho tu bude další tupá němá hlavní postava, u níž mě má těšit, že ji budu moci udělat genderově neutrální. Velký krok zpět.

Jan Srp - V první řadě mě mrzí, že jsem si svůj pravidelný výlet do Kolína nad Rýnem musel letos odpustit. Mám to město moc rád, a i když je celá ta akce spojená s extrémním pracovním vytížením, vždy jsem si dokázal najít čas stavit se cestou na hotel na jedno dvě pivka u řeky, pomeditovat si o tom, že mám tu nejlepší práci na světě.

Virtuální přenos byl sice docela našlapaný, přesto mě trochu nudil. Jakožto veliký fanda Ratcheta & Clanka jsem trochu zklamaný, protože jsem od první ukázky čekal trochu více než jen podesáté to samé v nové grafice, ale jak se znám, stejně to budu hrát tak intenzivně, že z toho nakonec vypadne platinová trofej. Moc se mi ještě líbí nezávislá „artovina“ 12 Minutes a rád si zahraji i Star Wars: Squadrons, že bych si ale hned v kalendáři kroužkoval data vydání, tak to zase ne.

Michael Mlynář - Hodně jsem zvědavý na Unknown 9. Vůbec nevím, co od toho čekat, a mám jisté obavy, že story bude stavět na standardním schématu utlačované dívky, jež navzdory příkořím osudu vyrostla v silnou ženu. Ale na druhou stranu mi něco říká, že toto by mohla být vynikající věc. A to i přesto, že video naznačuje i dnes už poněkud vyčpělou manipulaci s časem.

Vedle toho mě moc zaujal i Captain Tsubasa. Bude to sice spíš něco jako Winning Eleven než značka Street, se kterou EA mocně zarulovali ještě v dávných dobách PS2, ale bude to zkrátka hra, kterých se mimo Japonsko objevuje jen velmi málo. A nakonec si snad zahraju i ten nový Dirt, protože se závodními hrami je to v této generaci dost na pytel. Nejsem ten typ, který by roky dokola brousil stejné tratě v jedné hře, takže něco nového a zároveň rozumně přístupného i neortodoxnímu závodnímu publiku mi asi přijde vhod.

Ondřej Zach - Těšil jsem se na první animovaný kraťas ze série Afterlives k World of Warcraft: Shadowlands a jsem nadšený. Pro fandy lore je to paráda. Zaujala mne také ukázka z Medal of Honor: Above and Beyond, která působí, že to bude další „must have“ titul pro VR. A pěkně vypadá i Ratchet & Clank: Rift Apart.

Petr Zelený - Neviděl jsem zdaleka všechno, ale z toho, co jsem si pustil, mě zaujaly jen dvě věci. Tou první je chystaný datadisk/DLC pro Doom Eternal. Trailer byl sice krátký, ale přesto mě mocně navnadil na nové prostředí i nepřátele velké jako mrakodrapy. Už se na ten masakr těším.

Druhým titulem, který mě upoutal, je pokračování vesmírné střílečky Everspace. Podle gameplay dema to vypadá na hektické souboje nejen kosmických stíhaček, ale také měření sil s pirátskými hordami nebo vesmírnými křižníky. Podobně se profiluje titul Star Wars: Squadrons, ale tam jsem zatím opatrný, počkám si až na hotový produkt.



Jednoznačným zklamáním pak je „předváděčka“ dalšího Dragon Age. Uvozovky jsou naprosto na místě, protože po celé čtyři minuty videa je v podstatě jen mluvilo, jak to bude boží a skvělé, ale přímo ze hry nebylo vidět vlastně nic. A jen ďábel ví, jak dlouho bude vývoj téhle hry trvat a jak kvalitní bude. Zvlášť po fiasku jménem Anthem.



Jan Lysý - Velmi mě potěšila zmínka o dalších Dragon Age. Sice jsme se o hře moc nedozvěděli, ale ke štěstí mi stačí, že vůbec další bude, i když je otázkou kdy, protože autoři jsou očividně teprve na začátku. Ale ať si klidně dají na čas, pokud nabídnou povedenou hru a ne rychlokvašku, která udělá značce ostudu.

Nejvíc jsem byl nadšený z prezentace Star Wars: Squadrons. Jako ten, kdo je odkojen na hrách X-Wing nebo Tie Fighter prostě musím být zákonitě „rozjuchán“ z něčeho podobného. Už se nemůžu dočkat, až „usednu“ do kokpitu a vydám se do daleké předaleké galaxie.

Ondřej Martinů - Nejdřív jsem byl nadšený z VR Medal of Honor: Above and Beyond , jen abych si na konci ukázky uvědomil, že jde o exkluzivní titul pro headsety Oculus. To je velká škoda, protože virtuální realita je hodně okrajovou záležitostí a drolení tohoto už tak dost malého odvětví ještě na jednotlivé exkluzivity je dost nešťastné. A to i přes to, že se mí headsety Oculusu poměrně líbí.

Určitě si dám pozor, aby mi neuniklo 12 Minutes, ale stále ještě čekám na víc informací. No a jsem také trochu rád, že stále odkládám Doom Eternal na později, protože mít k tomu ještě navíc DLC The Ancient Gods se určitě bude hodit. No a samozřejmě bych si moc rád zahrál i druhou sezonu Fall Guys.