Tři důvody, proč se těšit na nový film Mortal Kombat. A tři obavy

Možná už jste slyšeli o termínu „produkční peklo“. Jde o výraz popisující to, když se nějaký projekt „zasekne“ v přípravné fázi kvůli různým problémům. A pokud jde o třetí film Mortal Kombat, tak stěží hledat lepší příklad toho, co to produkční peklo vlastně znamená.

První film Mortal Kombat se objevil v roce 1995 s tím, že se sice krotil, pokud jde o násilí, ale díky hodně úderné hudbě, sympatickému obsazení, slušným akčním scénám a celkové atmosféře, se z něj vyklubal jednoznačný hit (rozpočet byl 18 milionů dolarů, tržby téměř 125 milionů dolarů). Dovolím si tvrdit, že je to stále jedna z nejlepších filmových adaptací videoher.

O dva roky později vyšlo pokračování nazvané Mortal Kombat: Vyhlazení, ale to změnilo režiséra (Paula W. S. Andersona nahradil kameraman jedničky John R. Leonetti), došlo ke změnám v obsazení a navíc se tvůrci utrhli ze řetězu, takže do „mixéru“ naházeli, co nejvíc postav (kdy se některé objevily asi na dvě sekundy) z universa Mortal Kombat, aniž by jim dali výraznější dějovou linku. Navrch přidali hromadu hodně zběsilých vizuálních efektů a vznikla z toho podívaná, u které si člověk prostě musel ťukat na čelo (nebo ťukat hlavou do zdi) a situaci nezachránila ani hudební pecka Fire od Scooteru.

Film nepřekvapivě propadl. Recenze byly asi tak příjemné jako kolonoskopické vyšetření. Tržby byly cca 51 milionů dolarů při rozpočtu 30 milionů dolarů, což na první pohled nevypadá tak špatně, ale nepsané pravidlo říká, že pokud film nevydělá 2,5násobek svého rozpočtu, skončí pravděpodobně v minusu.

Nicméně, dovolte osobní poznámku. I když je druhý Mortal Kombat objektivně strašný, tak já si ho čas od času pustím, protože mě z nějakého důvodu určité pasáže baví. S ohledem na to, jak Vyhlazení dopadlo, nebylo divu, že plány na třetí díl byly smeteny ze stolu. A to bez ohledu na to, že představitel Liu Kanga Robin Shou měl uzavřenou smlouvu na celkem tři filmy.

Na nějakou dobu zůstala značka Mortal Kombat u ledu, ale čas od času se o dalším pokusu mluvilo. Ovšem, obvykle se skončilo jen u nekonkrétních plánů a nic víc se nedělo.

Bylo více méně jasné, že trojka jako taková nebude, ale doufalo se, že by se mohl objevit reboot, remake či nějaké další podobné „re“. A v průběhu let se o to také mnoho tvůrců pokoušelo. Vznikaly různé scénáře, o projekt projevilo zájem několik filmařů a v roce 2005 to začalo vypadat nadějně. Ovšem zasáhl osud s tím, že hurikán Katrina poničil natáčecí lokace v New Orleans, což v podstatě zastavilo všechny přípravy.

Světlo na konci tunelu (na chvíli) vysvitlo v roce 2009, ale práce na třetím filmu opět skončily, tentokrát kvůli bankrotu původního vlastníka práv Midway Games, což vyústilo v soudní tahanice. A vedlo to i k ukončení prací na dalším Mortal Kombat.

Práva na tuto značku získala firma Warner Bros. a netrvalo to dlouho a začalo se něco dít. Ne snad proto, že by Warner Bros. dělalo, co mohlo, aby natočilo třetí film, ale díky velkému fandovi Mortal Kombat, filmaři Kevinu Tancharoenovi. Ten v roce 2010 vypustil do světa krátký fanouškovský film Mortal Kombat: Rebirth, který stál 7 500 dolarů a jeho cílem bylo prezentovat Warner Bros. Tancharoenovu vizi toho, jak by mohl třetí celovečerní film vypadat.

Jeho přístup byl velmi odlišný od toho, co jsme viděli v minulosti. Nebyla to rozjívená fantasy podívaná plná speciálních efektů, ale temný thrillerový projekt, který evokoval depresivní filmy ve stylu Sedm.

Temné pojetí, kvalitní filmařina a několik zajímavých herců (Michael J. White, Jeri Ryan a další), kteří se rozhodli vypomoci Kevinovi, to vše přidalo Mortal Kombat: Rebirth na působivosti a projekt vyvolal velmi pozitivní odezvu. Dokonce i od zarytých fandů Mortal Kombat, kteří překousli odlišný „origin“ milovaných postav a sám duchovní otec Mortal Kombat Ed Boon označil film za „úžasný“ a „skvěle natočený“, byť se zamýšlel nad tím, jestli není odklon od předlohy už příliš velký.

Zpozorněla i společnost Warner Bros. a nakonec bylo oznámeno, že Tancharoen skutečně natočí další celovečerní film Mortal Kombat, což vyvolalo všeobecné nadšení a oslavné průvody po celém světě. Dobře, to není pravda, ale v online prostoru byla patrná radost. Ta trochu vychladla, když vyšlo najevo, že byť se mělo začít natáčet v roce 2012, kvůli neshodám ohledně rozpočtu (Warner Bros. údajně nechtělo investovat víc než 50 milionů dolarů) nejdříve vznikne webový seriál Mortal Kombat: Legacy, a to pod dohledem právě Tancharoena.

První řada měla premiéru v roce 2011 a dočkala se veskrze kladného přijetí (až na některé epizody). Následně tak byla oznámena druhá řada, která odstartovala v roce 2013. Opět šlo o úspěch, takže se počítalo se třetí sérií, ovšem pak se situace zkomplikovala, když Tancharoenovi došla trpělivost a odstoupil, protože mu stále Warner Bros. neumožnilo natočit celovečerní film a místo toho mu „zavíralo pusu“ seriálem. Po Tancharoenově odchodu vyšuměly do ztracena i plány na třetí řadu Mortal Kombat: Legacy.

K dalšímu výraznějšímu pohybu v universu Mortal Kombat došlo v roce 2015, kdy bylo oznámeno, že se produkce třetího filmu ujme James Wan. V následujícím roce pak vyšlo najevo, že režii zajistí Simon McQuiod a scénář Greg Russo.

Ale s ohledem na to, jak rychle se v minulosti u filmu střídali tvůrci, to nechalo mnohé chladnými a předpokládalo se, že z toho stejně nic nebude. A vypadalo to tak, protože poměrně dlouhou dobu bylo ticho po pěšině a neobjevovalo se zrovna velké množství informací. Až v roce 2019 se Russo nechal slyšet, že je scénář hotov, což probudilo určité naděje. V květnu stejného roku pak vyšlo najevo, že film vstoupil do přípravné fáze a zveřejněno bylo i datum premiéry 5. 3. 2021, tedy pouhých 26 let od uvedení jedničky.

Mortal Kombat

Jak víme, březnové datum kvůli covid-19 dodrženo nebylo (chvíli se mluvilo také o lednu 2021), ale zdržení nebude velké, počítá se s uvedením 16. 4. 2021 s tím, že film bude ve stejný den k dispozici v kinech i na streamovací službě HBO Max. Pokud jde o premiéru u nás, tak zatím tu HBO Max dostupné není, máme jen HBO Go.

Tak, „stručnou“ historii vzniku filmu Mortal Kombat jsme si probrali. A rozhodně není přehnané tvrdit, že očekávání jsou velká. Nejen kvůli tomu, že to trvalo to dlouho, ale také proto, že bude film mládeži nepřístupný (což je poprvé v případě hraných filmů Mortal Kombat) a můžeme očekávat drsné fatality.

Když se 18. 2. 2021 objevil necenzurovaný trailer, bylo jasné, že tvůrci nelhali (rozbor čtěte a Bonuswebu zde). Opravdu půjde o brutální podívanou. A diváci na něco takového slyší. Netrvalo dlouho a upoutávka se stala necenzurovaným trailerem s nejvíce zhlédnutími v historii (překonala i trailery na komiksovky Deadpool a Logan: Wolverine).

A ne bezdůvodně. Nabídla hromadu lákavých věcí, ale současně vyvolala i pár obav. Kterých konkrétně? To vám samozřejmě rád řeknu a očekávejte neobjektivní pohled někoho, kdo je milovníkem Mortal Kombat už desítky let a má vytetovanou princeznu Kitanu na ruce (ne, nedělám si legraci).

Proč se těšit?

1. Puritány to vytočí doběla

Původní dva filmy se v případě násilí krotily (i když během sledování druhého si možná několik lidí vyškrábalo oči). Pár scén bylo trošku ráznějších, ale ve srovnání s tím, co se děje v herní předloze, byly filmy na úrovni kresleného večerníčku pro předškoláky. Dobře, trošku přeháním, ale brutalita prostě utlumena byla, aby na film mohli i mladší diváci.

Není to zase tak velkým překvapením, v minulosti se filmová studia bála natáčet projekty s přístupností R (do sedmnácti let vhodné pouze v doprovodu dospělé osoby), protože předpokládala, že se tak výrazně sníží tržby, když nebude moci do kin pubertální a dětské publikum.

Ovšem, některé filmy jsou prostě zrozeny pro přístupnost R a Mortal Kombat je jedním z nich. Krev k Mortal Kombat patří jako… vlastně mě nenapadá žádné přirovnání, které by to dostatečně vystihlo. A tak vyvolalo všeobecné nadšení, když bylo oznámeno, že tentokrát dojde na poctivou porci brutality.

To potvrdil i zmíněný trailer, který se s tím rozhodně nemazlil. Probodnuté hlavy, zmrazené a rozdrcené paže, vyrvaná srdce, to je prostě Mortal Kombat, který známe a milujeme. Ano, je tu jedna věc, která může vyvolat určité obavy, a to, že občas digitální krev nepůsobí úplně povedeně, ale nad tím se dají přimhouřit oči. Lepší hektolitry digitální krve nežli nic.

2. Věrnost předloze

Ano, pokud je odklon od původního materiálu promyšlen, může to fungovat, viz Mortal Kombat: Rebirth, ale stejně si myslím, že plno lidí bude rádo, že v případě tohoto filmu tvůrci nebudou zkoušet znovu vynalézt kolo a budou se (alespoň to tak vypadá) vcelku striktně držet předlohy s tím, že se pozornost zaměří na tajemný turnaj, ve kterém vyvolení bojují o osud světa.

Zní to možná „béčkově“ a neoriginálně, ale má to prostě své kouzlo (hlavně, ale nejen pro milovníky videoherní předlohy). A co si budeme povídat, od filmu nazvaného Mortal Kombat asi těžko očekávat scénář plný šokujících zvratů a dějové originality.

Zlo vs dobro, svižné souboje, zapamatovatelné postavy a spousta krve, to by mohlo divákům ke štěstí stačit. Zní to skoro až primitivně, ale dynamické brutální „béčko“ není nikdy k zahození. Tedy, pokud se povede.

Radost mi dělá i to, že se tvůrci nebrání mystickým prvkům a bude se tu čarovat, uvidíme ohnivé draky, mocné kouzelníky a bohy metající blesky. Toto je klasická Mortal Kombat mytologie, kterou jsem na stříbrném plátně postrádal desítky let.

3. Casting se (většinou) povedl

Jednou ze silných stránek prvního hraného filmu Mortal Kombat bylo obsazení. Především Christopher Lambert jako lord Raiden a Cary-Hiroyuki Tagawa jako Shang Tsung byli geniální castingovou volbou.

Paradoxně, soudě podle upoutávky, noví představitelé těchto dvou postav, a to Tadanobu Asano a Chin Han, zatím působí malinko nevýrazně (ne vysloveně nudně, ale trošku unyle, což se ale může ve filmu změnit), ovšem takový Mehcad Brooks jako Jax, Joe Taslim v roli Sub-Zero a Hiroyuki Sanada jako Scorpion jsou skvělí.

Zatím trošku tápu, pokud jde o Sonyu Blade v podání Jessicy McNamee. Přece jen, miloval jsem v této roli Bridgette Wilson a není lehké ji „nahradit“. Jessica se bude muset hodně snažit, aby si získala mé srdce, ale šanci jí dávám.

Obecně působí obsazení zajímavě. Je jasné, že ne každý z herců odvede práci, kterou by si fandové představovali, ale zatím to nevypadá, že byl někdo typově obsazen tak špatně, že to fandům Mortal Kombat způsobí infarkt.

Čeho se obávat?

1. Kdo to, kruci, je?

V případě hlavních postav je tu jedna věc, která vyvolává dost otázek. Jak už víme, ústředním hrdinou bude Cole Young a ne, nesnažte se pátrat ve své paměti, jestli jste náhodou nezapomněli na to, že se někdo takový ve hrách objevil. Neobjevil.

A samozřejmě je udivující, proč se tvůrci rozhodli, že se film bude točit kolem někoho, kdo se v předloze vůbec nevyskytuje. Automaticky naskočí dotaz „Proč?“. Universum Mortal Kombat je zaplněno desítkami a desítkami postav s velkým potenciálem, tak proč vytvořit úplně novou?

Toto je asi zatím největší odklon od předlohy a nejsem si úplně jistý, jestli k dobrému. Možná chtěli přijít filmaři alespoň s jedním originálním dějovým prvkem, ale může se ukázat, že to nebyl zrovna nejlepší nápad.

Nic proti herci Lewisu Tanovi, který dostal Colea na starosti, akční žánr mu jde na výbornou (stačí se podívat na zábavné seriály Into The Badlands nebo Zabijáci Wu) a charisma má, ale to nemusí stačit, pokud bude jeho postava nezajímavá a „zbytečná“.

Nezbývá, než doufat, že tvůrci vědí, co dělají a mají racionální důvod, proč nabídnout nováčka. Mimochodem, pojí se s ním několik více či méně zajímavých teorií, kdy jedna tvrdí, že Cole je ve skutečnosti Johnny Cage, což by byl překvapivý zvrat, ale nezní to příliš pravděpodobně. Jiná mluví o tom, že je Cole potomkem Scorpiona. Tyto dohady podpořila skutečnost, že oficiální figurky k filmu od společnosti Funko Colea ukazují v kostýmu, který silně připomíná ten, který nosí Scorpion.

Zarazilo mě také to, že uvidíme například Mileenu (Sisi Stringer), ale Kitanu pravděpodobně ne. Mileena bez Kitany, to je jako Eva bez Vaška, naprosto nepřijatelné. Místo toho se dočkáme například Nitary, která se sice ve hrách objevila, ale podle mého názoru nikdy nebyla zase tak výrazným hráčem v příběhu Mortal Kombat.

2. Nováčci za kamerou

Jak už bylo zmíněno, režii dostal na starost Simon McQuoid a ten nemá zrovna velké zkušenosti. Vlastně má za sebou jeden krátký film z roku 2014 a to je více méně vše, což vyvolává určité obavy.

Ne, že by tu nebyla šance, že by to mohl zvládnout. Je fandou předlohy, ale to někdy nemusí stačit. Jedna věc je to, že „paříte“ Mortal Kombat 10 hodin denně a víte i to, kolik pruhů má na kůži Kintaro, ta druhá je natočit povedenou filmovou verzi.

Není velkým šokem, že Warner Bros. najalo nováčka. Určitě nežádal přemrštěný plat a byl vděčný za to, že dostal tuto šanci, ale otázkou je, jestli má dostatečný talent, který vynahradí minimální zkušenosti. Nadšení je fajn, ale zaručený recept na úspěch to není.

Mimochodem, ani scenárista Greg Russo nemá zrovna plný životopis, pokud jde o filmovou branži. Vlastně jde o jeho první velký projekt, takže opět je na místě určitá nervozita. Sice mu pomáhá David Callaham, který není začátečník a napsal už hromadu filmů, ale je mezi nimi například Doom, což není úplně nejlepší vizitka (byť se mu určitá zábavnost upřít nedá). Na druhou stranu stojí za prvními Expendables: Postradatelnými nebo za Zombieland: Rána jistoty a to byly bezva filmy, tak snad společně s Russoem dají dohromady povedený příběh. Nikdo nečeká něco, co bude sbírat jednu cenu za druhou, ale snad nebude děj úsměvný ve špatném slova smyslu.

3. Užijí si i uši?

Pokud byste se mě zeptali na hlavní důvody, proč miluji první film Mortal Kombat, tak bez otálení jako jeden z nich zmíním hudbu. Ta hodně pomohla tomu, aby byl finální zážitek takový, jaký byl a přiznejme si to, když se z reproduktorů ozve klasické „Moooortal Koooombat“, tak to u některých z nás stále vyvolává fyzické vzrušení.

Je ale otázkou, jak to bude v případě nového filmu, pokud se bavíme o soundtracku. Upoutávka v tomto ohledu úplně nezabodovala a ano, v závěru se ozvala variace na legendární melodii, ale jinak si sluch moc neužil.

To by mohl být problém. Jestli jste viděli nedávný animovaný film Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, tak ten měl všechno, co by film Mortal Kombat měl mít, až na údernější hudbu a byla to velká škoda a z mého pohledu to filmu docela ublížilo.

Obávám se tak, že něco podobného by se mohlo stát i v případě nového hraného Mortal Kombat. Samozřejmě nečekám, že nám bude nabídnuta stylově podobná elektronická hudba jako u prvního dílu, to by se asi k pojetí nového filmu úplně nehodilo, ale stejně tak doufám, že hudební podkres nebude nezáživný a zapomenutelný.

Nečekám, že někdo překoná Techno Syndrome od The Immortals, ale snad se dočkáme alespoň pár povedených hudebních kousků, které přidají bojovým scénám na působivosti. Přece jen, já jsem člověk, který má stále znělku Mortal Kombat v mobilu jako vyzvánění, takže v tomto ohledu jsem neoblomný.

Bez ohledu na určitou nervozitu to zatím vypadá nadějně, tak snad nejsem moc velký optimista, když věřím, že se léta čekání na třetí film vyplatí.

V diskusi se s námi pak můžete podělit o to, jaký zatím máte z nového Mortal Kombat pocit vy.