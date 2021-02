Mortal Kombat představil krvavý trailer. Vypadá to na pořádný masakr

První celovečerní filmové zpracování Mortal Kombatu z roku 1995 se stalo právem kultem. Bojový snímek jako jedna z mála videoherních adaptací uspěl u diváků a dodnes se těší popularitě (více viz náš článek). Je pochopitelné, že se fanoušci nemohou dočkat letošního rebootu. Mortal Kombat se nyní představil v plnohodnotném a necenzurovaném traileru, takže máme alespoň nějakou představu, jak bude film vypadat. A i když se snažíme své fanboyovské nadšení krotit, nemůžeme popřít, že nás ukázka hodně navnadila.

Trailer ukazuje rivalitu mezi Hanzem Hasashim a Bi-Hanem ještě předtím, než se stali Scorpionem a Sub-Zerem. Sám režisér Simon McQuoid webu IGN prozradil, že začátek filmu bude věnován právě jim a souboji jejich klanů Shirai Ryu a Lin Kuei. V průběhu filmu uvidíme, jak jejich nevraživost eskaluje. Žádné spoilery samozřejmě neznáme, ale vsadili bychom krk, že v počátku filmu budeme svědky Hanzovy smrti, následného vzkříšení a brutální pomsty na Bi-Hanovi. O fatality nebude nouze, což trailer jasně ukazuje.



Navíc se obsazení obou ikonických bojovníků hodně povedlo. Scorpion má tvář Hiroyukiho Sanady (WestWorld), Sub-Zera ztvárnil mistr bojových umění Joe Taslim (Rychle a zběsile 6). Upřímně nejsme nadšeni z toho, že je podle všeho hlavním hrdinou nováček Cole Young – postava vytvořená speciálně pro film. „Proč?“ ptáme se. Lore Mortal Kombat obsahuje bambilion zajímavých postav a my dostaneme neznámého nekňubu, který má dračí logo videohry jako znaménko na hrudi? Boha jeho. Filmová série Resident Evil ukázala, že hráči nechtějí nové hrdiny, ale staré známé z videoher.

Bombasticky vypadá Jax Briggs, kterého hraje Mehcad Brooks (Supergirl). Ten se do role evidentně zažral a užívá si ji. Ve filmu mu ruce brutálně amputuje Sub-Zero a po vzoru videohry dostane nové robotické. Jeho mechanické pazoury vypadají hodně cool. Zato Jaxova parťačka Sonya Blade působí docela mdle a nemá nic z naštvanosti a šarmu Bridgitte Wilson, která ji ztvárnila v původním filmu. Naopak Kano vypadá správně oplzle, špinavě a pekelně. Dokonce bude střílet laser z umělého oka a spáchá svou fatalitu – protivníkovi vyrve srdce z těla.

Čaroděj Shang Tsung má jasnou image záporáka a budí respekt, ale Chin Han to nemá v této roli vůbec lehké. Vystoupit ze stínu Caryho-Hiroyukiho Tagawy, který duše požírajícího neřáda nezapomenutelně ztvárnil v prvním filmu, seriálu Mortal Kombat Legacy i videohře Mortal Kombat 11, bude obtížné. Další postavy jako Liu Kang, Kung Lao nebo bůh hromu a blesku Raiden vypadají nevýrazně, ale třeba ve finále překvapí. Prostor dostanou.

Nebude digitální krev laciná?

V traileru jsou vidět také Mileena i Kabal a příšera vypadá na Reptilea. Jestli nás na něco nabudil, tak jsou to rozhodně souboje. Vypadá to na solidní choreografii a nouze nebude ani o charakteristické chvaty zápasníků. Stejně tak o jejich fatality. Liu Kang je například vidět, jak se mění v draka, což je ve hrách jeho fatalita i animalita. Zároveň se trochu obáváme digitálních efektů. Počítačová krev nevypadá moc dobře a ve filmu jí podle všeho bude hodně.

Nic nemá na dobře namíchanou filmovou krev – skutečnou tekutinu, kterou nemohou CGI efekty nikdy nahradit. A když už jsme u nich, s jejich pomocí bude ve filmu vytvořen i legendární zástupce čtyřruké rasy Shokan Goro. Ten se v traileru jen tak mihne a vypadá docela směšně. Škoda. Animatronická loutka z originálního filmu měla skvělou mimiku i charisma a šel z ní strach. Jako by byla živá!

Z ukázky není jasné. jaký bude mít film soundtrack. Všichni fandové samozřejmě prahnou po elektronické hudbě, což dali po zveřejnění traileru jasně najevo. V něm je náznak legendárního tracku The Immortals - Techno Syndrome (Mortal Kombat) slyšet jen na konci. Jde o hodně nenápadný remix. „Byli jsme okradeni, kde je hymna Mortal Kombat?“ rozčiluje se jeden z fanoušků na YouTubu.

„To je rouhání, kde je elektronická hudba?“ táže se rozzlobeně další. Snad mají filmaři oči otevřené a všímají si, co fandové chtějí. Nejde o nic, co by se nedalo do finální podoby filmu změnit. Debutující režisér Simon McQuoid vypadá jako člověk, který má Mortal Kombat rád a ví, o co jde. Jméno hororového mága Jamese Wana (Saw, V zajetí démonů) na pozici producenta také vzbuzuje naděje. Tak do toho, chlapci, nezklamte nás.

P.S.

Snímek má premiéru v amerických kinech a na streamovací službě HBO Max 16. dubna. To vyvolává naděje, že by se mohl objevit i u nás v Česku na HBO Go. Oficiálně to zatím potvrzeno nebylo.