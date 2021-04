Hymna Mortal Kombatu k novému filmu je hrozná. Poslechněte si ji sami

Báječný elektronický soundtrack je jedním z hlavních důvodů, proč je první filmový Mortal Kombat z roku 1995 tak skvělý a ten druhý, o dva roky mladší, alespoň snesitelný. Nejznámější z něj je pochopitelně ikonická hymna Techno Syndrome (Mortal Kombat) od belgického dua The Immortals.

Tento track je modlou každého správného ravera i oddaného fanouška krvavé frančízy. Nebudeme přitom přehánět, když prohlásíme, že právě tento song značně dopomohl celé značce ke slávě. S příchodem nového filmu bylo nad slunce jasné, že se dočkáme nové verze této klasické tucky. Teď už víme, jak Techno Syndicate 2021 zní. Upřímně se nám vůbec nelíbí.

Originál je klasikou elektronické hudby

Původní track dokonale vystihuje atmosféru rave scény před třemi dekádami. Dobu, kdy chodili do temných a zapocených klubů trsat maminky a tatínkové dnešní omladiny. Ta nyní kvůli pandemickým opatřením nemůže na žádnou pořádnou párty vyrazit. Song je dravý, jeho klávesové synťáky vyloženě křičí „devadesátky“ a řev Mortááál Kombááát by probral i mrtvého. Track The Immortals - Techno Syndrome (Mortal Kombat), který vyšel po úspěchu hry jako single původně už v roce 1993, je prostě nesmrtelná klasika elektroniky. Za novou verzí, kterou předělal se svolením původních belgických producentů, stojí skladatel filmové hudby Benjamin Wallfisch.

Ten dostal na starost celý soundtrack nového Mortal Kombatu. Pokud vám jeho jméno nic neříká, tak vězte, že stojí za hudebním doprovodem takových filmů jako To, To Kapitola 2 nebo Neviditelný. Společně se slavnějším Hansem Zimmerem spolupracoval i na hudbě ke kyberpunkovému sci-fi Blade Runner 2049.

Není to tedy žádný nováček ani nezkušený nýmand. Je to ale skladatel filmové hudby. Složit remix k jednomu z nejslavnějších elektronických tracků všech dob však bylo nad jeho síly. Při poslechu Techno Syndrome 2021 nás jímá nepříjemný pocit, že prostě taneční hudbě nerozumí a akorát sleduje aktuální módní trendy v tomto odvětví.

Pejsek a kočička v nahrávacím studiu

Hudba je samozřejmě otázkou vkusu. Každému se líbí něco jiného a vývoj pochopitelně nezastavíte. Nový Techno Syndrome proto logicky nemůže znít jako rave z 90. let. Ale čistě jen pro kontext – elektronickou hudbu v redakci milujeme a nejsme, co se jejího poslechu týče, žádní žabaři. Byli jsme na akcích jako Love Parade nebo Sensation White i Black. Slyšeli jsme velikány žánru jako The Prodigy, The Chemical Brothers, The Faithless nebo Mobyho na vlastní uši. Techno Syndrome 2021 je podle nás otřesný remix, který v sobě kombinuje prvky několika v současnosti populárních podžánrů elektroniky bez ladu a skladu. Je to hudební verze dortu, který pekli kočička s pejskem.

Je libo rozbor? Úvodní tóny a následný build-up jsou stylizované do big room houseu, což je v současnosti nejrozšířenější, nejpopulárnější elektronický subžánr vůbec. Slyšet ho můžete i při nákupech v supermarketu. Hned po prvním dropu ale track mění podobu do psybassu. Ani u toho song nevydrží a nakonec zní po druhém dropu jako tuctový brostep, což je nejkomerčnější podstyl dubstepu. Ještě předtím ale posluchače čeká další build-up ve stylu herního Tekkena. Techno Syndrome 2021 je prostě páté přes deváté a dohromady tento pelmel nezní vůbec dobře. Spousta neoficiálních remixů na YouTube se nám líbí více. Za nás jde o zklamání.