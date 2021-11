Cyberpunk 2077 bude jednou hodně dobrá hra, slibuje ředitel studia

Už je to skoro rok, co vyšel Cyberpunk 2077. Vzpomínky na ní má však spousta z nás docela rozporuplné. Na jednu stranu byla stylově a příběhově velice povedená, nelze však zapírat její tragickou technickou stránku, kvůli které ji například Sony na čas přestalo prodávat ve svém digitálním obchodě.

Ačkoliv jsou tu stále ztížené podmínky vývoje (pandemie, práce z domova), tak ani po takové době nemá CD Projekt hru ve stavu, kde by měla být. Chybí next-gen verze, čeká se na opravy dalších chyb a také na slibovaná rozšíření, která by nás nalákala zpátky do Night City. Tam se totiž v tuto chvíli pro ty z nás, kteří Cyberpunk dohráli už loni, není moc důvod vracet.

Ředitel CD Projektu Adam Kiciński se však pro polský deník Rzeczpospolita nechal slyšet, že z dlouhodobého pohledu bude Cyberpunk 2077 velice dobrá hra. Kiciński věří tomu, že až bude hra dostatečně vylepšena a lidé budou mít doma zase o něco modernější hardware, bude se prodávat dobře dál a dál.

„Jsme hrdí na mnoho vlastností hry, ovšem jsme si také vědomi toho, že ne všechno se nám povedlo. Nicméně značka Cyberpunk se díky tomu zapsala do povědomí spousty lidí a tento herní svět, jeho postavy a další detaily mají fanoušky po celém světě,“ říká Kiciński.

Potvrdil také, že next-gen verze je stále prioritou a že si studio vzalo hodně poučení z nepovedeného loňského startu. Do konce roku pro hru už žádné další aktualizace plánované nejsou a next-gen verze by měla vyjít během prvního čtvrtletí 2022. Společně s ní dorazí objemný patch verze 1.5. Co přesně bude jeho obsahem, zatím jasné není.

Poslední aktualizací si Cyberpunk 2077 prošel v září s patchem 1.31 který dál ladil technický stav hry. Do hry se během roku také dostalo pár drobných rozšíření, které však byly kosmetického charakteru: šlo o nové bundy pro hrdinu, alternativní podobu pro Johnyho Silverhanda a také jedno nové auto.

Co si myslí ředitel CD Projektu je jedna věc, hlavní je názor samotných hráčů. Vypadá to, že skutečně přicházejí lepší časy, neboť v současném stavu si Cyberpunk 2077 na Steamu polepšil (v nedávných recenzích) hodnocení „převážně kladné“ na „velice kladné“. Vděčí za to přílivu nových hráčů, kteří titul pořídili v podzimních výprodejových akcích: například právě na Steamu ji stále jde pořídit za 30 eur (770 korun).

CD Projekt každopádně dělá dobře, že si dává načas, ovšem doufáme, že má v plánu příští rok také znovu trochu posílit „hype“, alespoň nějakým zajímavě vypadajícím DLC, které by stávající svět rozšířilo. Na vylepšenou grafiku v podobě next-gen verze už bude hráče, kteří Cybeprunk 2077 dohráli před rokem těžší nalákat, byť se jistě spousta takových najde. Hlavní však bude ukázat nějaká ta pozitiva lidem, kteří hru loni naštvaně vraceli a chtěli peníze zpět a ideálně přidat i nějaké to lákadlo navíc.