Zahrajte si o víkendu zdarma taktickou akci Rainbow Six Siege

Taktická akce Rainbow Six Siege od Ubisoftu se stala během let poměrně populární. Pokud jste ji dosud nevyzkoušeli, nadcházející víkend budete mít možnost. Od 11. do 15. června si můžete bez omezení zahrát plnou verzi, a to na PC, PlayStationu 4 i Xboxu One. Samozřejmostí je přenesení získaného postupu, pokud si následně hru ve slevě pořídíte. Podrobnosti o akci naleznete na oficiální stránce zde.