Kdysi slavnou závodní sérii Need for Speed má nově na starost studio Criterion Games, které pracovalo na dílech Hot Pursuit (2010) a Most Wanted (2012), ale známe ho i díky skvělé sérii Burnout.

Studio Ghost Games, které je zodpovědné za poslední nepříliš úspěšné díly (naposledy Need for Speed Heat loni), se znovu přejmenuje na EA Gothenburg. Fungovat bude jako podpůrné studio napříč společností, část lidí získá práci v Criterionu a je možné, že dojde i na propuštění.