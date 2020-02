Tvůrci Cyberpunku 2077 neplánují vydat verzi na VR nebo Switch

Šance, že by se očekávaná akční hra na hrdiny Cyberpunk 2077 podívala do virtuální reality, nejsou moc velké. „Zkusili jsme to. Uvažovali jsme o VR, ale zatím nic neděláme. Máme dev kity pro VR... Některé věci by ve VR fungovaly, ale myslím, že prozatím to není životaschopné. A ve VR zatím moc peněz nevyděláte,“ řekl serveru OnMSFT šéf krakovské divize John Mamais.

V plánu prozatím není ani verze pro Switch. Zároveň ovšem poukázal, že i když to původně nepředpokládali, Zaklínače 3 na Switch nakonec dostali.