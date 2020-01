Tencent chce koupit Funcom, tvůrce Conana a připravované Duny

Čínský gigant Tencent, který vlastní velké podíly ve společnostech jako Riot Games, Epic, Ubisoft, Supercell či Paradox, by rád získal všechny akcie společnosti Funcom. Nabídka je 148 milionů dolarů, přičemž Tencent již vlastní 29procentní podíl.

Po zamýšlené akvizici by nedošlo k žádným změnám ve fungování studia, společnost by měla operovat dál nezávisle. Funcom aktuálně pracuje na multiplayerové survival hře v otevřeném světě na motivy Duny. Dále chce rozvíjet již vydané hry Conan Exiles, Secret World Legends, Age of Conan a Anarchy Online.