Bavila vás předloňská tahová strategie Mutant Year Zero (číst recenzi na Bonuswebu) od švédského studia The Bearded Ladies? Potom by vás mohla zajímat právě vydaná novinka Corruption 2029. Ta také kombinuje real-timový průzkum světa s tahovým souboji, odehrává se ovšem v nepříliš vzdálené budoucnosti v dystopické vizi Ameriky.

Dostupná je prozatím pouze na Epic Store, a to za dvacet eur. Na půlhodinový gameplay se podívejte níže.