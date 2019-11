Podívejte se, jak pokračuje vývoj slovenské strategie Secret War

Už to bude skoro rok, co jsme vám naposledy přinesli informace o zajímavě vypadající strategii Secret War, na které pracuje bratislavské studio Neutraworks. Jak se však zdá podle zveřejněného vývojářského videodeníčku, její vývoj jde zdárně dopředu. Autoři dokonce poprvé ukázali, jak by hra mohla vypadat v pohybu. Byť stále neznáme datum vydání, začínáme se opatrně těšit.