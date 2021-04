Sam & Max pro VR vyjde na Oculus Quest v červnu

Do virtuální reality se vypraví i dvojice zvířecích detektivů v titulu Sam & Max: This Time It’s Virtual! Možná si vzpomenete na adventuru z devadesátých let Sam & Max Hit the Road od LucasArts. Pár lidí z původního tým připravuje tuto verzi pro virtuální realitu. Ta se jako první letos v červnu podívá na Oculus Quest, později tento rok pak vyjde na SteamVR a Viveport Infinity. Začátkem příštího roku si ji budou moci zahrát i majitelé PlayStation VR. Nový gameplay sledujte níže.