Psychologický horor Martha Is Dead vyjde i na Xbox Series X

Martha Is Dead je psychologický horor od tvůrců The Town of Light. Odehrává se během 2. světové války na italském venkově. Příběh vychází z toho, co vidíme v novém traileru. Jezero vyplaví tělo mladé ženy, s čímž se musí vypořádat její sestra. Hra vyjde během příštího roku na PC, Xbox One a Xbox Series X.