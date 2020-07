Podívejte se na první záběry z UFC 4

Nedávné oznámení čtvrtého dílu bojovky UFC od Electronic Arts v nás příliš nadšení nevyvolalo, podle všeho totiž půjde jen o mírně vylepšený třetí díl (viz náš článek). To ale ještě nemusí znamenat, že to bude špatná hra. První skutečné záběry z hraní totiž naznačují, že pro milovníky tohoto krvavého sportu to může být stále skvělá zábava. Pokud tedy mají konzoli – s PC verzí se nepočítá.