Plošinovka Curse of the Sea Rats uspěla na Kickstarteru

Tvůrcům kreslené „metroidvanie“ Curse of the Sea Rats stačilo pouhých 9 hodin k tomu, aby na Kickstarteru vybrali požadovaných 17 000 dolarů (cca 400 000 Kč) nutných pro výrobu jejich vysněné hry. Aktuálně mají už dvojnásobek, a to do konce kampaně zbývá ještě 25 dnů. Přidáte se?