Patent naznačuje zpětnou kompatibilitu u nové PlayStation

PlayStation

Patent přihlášený společností Sony naznačuje, že nová konzole PlayStation by mohla být zpětně kompatibilní s předchozími konzolemi, informoval server IGN. Zároveň se objevují spekulace, že na PlayStation 5 poběží nejenom hry z PlayStation 4, ale i z PS3, PS2 a PS1. Bylo by to fajn, nicméně do doby oficiálního potvrzení, či prvních reálně vypadajících leaků je vše pouze v rovině spekulací. Přihlášení patentu nemusí nutně znamenat ani to, že dojde k jeho využití.