Velikost New Pokémon Snap je 6,8 GB

New Pokémon Snap je pokračování přes dvacet let starého spin-offu, který vyšel na Nintendo 64 a jehož hlavní náplní bylo fotografování pokémonů. Nová verze vyjde na Switch a díky oficiální stránce jsme se dozvěděli, že zabere 6,8 GB. Podporovat bude ukládání do cloudu a prozatím blíže nespecifikovanou online složku. Že by online žebříčky a nějaká forma sdílení fotografií? To zjistíme nejpozději 30. dubna, kdy hra vychází.