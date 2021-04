Netflix bude vysílat ve Spojených státech filmy od Sony Pictures

Společnosti Netflix a Sony Pictures uzavřely dohodu, v rámci níž se ve Spojených státech objeví filmy od Sony Pictures po uvedení v kinech exkluzivně na streamovací platformě Netflix. Mezi zmíněnými filmy pro rok 2022 jsou například herní Uncharted, Morbius, Where the Crawdads Sing či Bullet Train. V dlouhodobějším horizontu pak značky Venom, Spider-Man, Jumanji či Bad Boys. Sony se podle New York Times také zavázalo, že přímo pro Netflix každoročně natočí dva až tři filmy. Dohoda byla uzavřena na pět let.