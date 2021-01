Hitman 3 vychází již tento týden, podívejte se na poslední trailer

Již ve středu 20. ledna se uzavře trilogie World of Assassination, která je jakýmsi restartem oblíbené série Hitman. Žádné extra novinky očekávat nelze, ale díky skvělému enginu Glacier to plešatému zabijákovi s kódovým číslem 47 tentokrát bude opravdu mimořádně slušet. Na dlouhou dobu to také bude poslední díl série, autoři z IOI se totiž nově soustředí na Jamese Bonda.