Dead or Alive 6 představil novou bojovnici v bikinách

Pamatujete si, jak autoři bojovky Dead or Alive slibovali, že šestý díl bude daleko dospělejší a nebude prvoplánovitě sázet na odhalená ženská těla (viz náš článek)? Tak na to zase zapomeňte, vše je při starém. Seznamte se s novou bojovnicí Tanaki, která do hry již brzy přibude.