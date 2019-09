Snímek Čaroděj se dočká k 30. výročí dalšího vydání na Blu-ray

Snímek The Wizard (Čaroděj) z roku 1989 kritika vnímá jako jednu velkou reklamu na Nintendo a Universal Studios. Nesbíral sice nijak extra dobrá hodnocení, během let se z něj však stal kult. A díky fandům se příští rok v únoru dočká speciálního vydání na Blu-ray. Těžko říci proč, když už na Blu-ray dostupný je, ale uvidíme. Vidět v akci opět Power Glove se přece nedá odmítnout (via Nintendo Life).

