Activision prozatím nepotvrdil, kdo kutí letošní Call of Duty

Válečná série Call of Duty patří mezi nejvýdělečnější značky v herním průmyslu. Provozní ředitel Activisionu Coddy Johnson investorům potvrdil, že i letos vyjde Call of Duty. To samozřejmě není žádná velká novinka. Oproti zvyklostem však neřekl, který tým na letošním dílu maká.

Loňský Modern Warfare vznikl pod taktovkou Infinity Ward, předloňský Black Ops 4 měl na starosti Treyarch. Na řadě tak teoreticky jsou Sledgehammer Games, kteří pracovali na WWII z roku 2017. Jenže podle dřívějších informací Kotaku převzal u letošního dílu (kterým by měl být Black Ops 5) vedení Treyarch, kterému asistují studia Sledgehammer a Raven.