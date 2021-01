Řidiči se svezou po D11 do Jaroměře koncem roku 2021, otevře Petrovka

1 Petrovka už je připravena

Údajně už jen na epidemické situaci záleží termín otevření horského komplexu Petrovy boudy. Ten původní za nejasných okolností vyhořel 1. května 2011, nová Petrovka už je hotova a slavnostnímu otevření již brání pouze covid. Rozsáhlá obnova asi za 180 milionů korun de facto skončila únorovou kolaudací. Zmenšená replika proslulé boudy má nyní sloužit coby firemní rezidence společnosti Unicorn, přístupná však bude i turistům, a to včetně ubytování se 60 lůžky. Asi jedenkrát do měsíce chystá provozovatel takzvaný Petrovka den, kdy pro nefiremní návštěvníky otevře i restaurace.

2 Kraj vybere dopravce na dráze

Už na začátku roku chce Královéhradecký kraj začít schvalovat výběr železničních dopravců pro zajištění dotované vlakové dopravy na příštích deset let. Vybraní dopravci by pro kraj mohli začít jezdit od prosince 2021 a největší šanci podle dosavadních informací mají nynější dopravci, a to České dráhy a společnost GW Train Regio. Do výběru železničního dopravce se přihlásilo šest dopravců a kraj vybírá na deset let takzvaným přímým zadáním. Loni kraj železniční dopravu dotoval téměř půl miliardou korun, ročně objednává 5,7 milionu vlakových kilometrů.

3 Velké filmové očekávání

Příběh Hanče a Vrbaty je notoricky známý, přesto opředený záhadami. Filmovou rekonstrukci slavného závodu s tragickým koncem se rozhodl natočit režisér Tomáš Hodan, který je autorem několika dokumentů a jako scenárista se podílel na pohádce Čertí brko nebo úspěšném seriálu Kancelář Blaník. Slavný lyžařský závod na krkonošských hřebenech z roku 1913 se mu podařilo zrekonstruovat minutu po minutě. Bohumila Hanče si v dramatu Poslední závod zahraje Kryštof Hádek, důležité místo v příběhu bude mít cimrmanovský sportovec Emerich Rath, který neprávem zmizel z historie. Na autentických místech na hřebenech Krkonoš budou filmaři natáčet v únoru a březnu.



4 Do skal jen s rezervací

Adršpašské skály a obec Adršpach od dubna plánují spustit novinku, která by měla zabránit tvoření davů uvnitř skal i zahlceným silnicím v dobách největšího náporu turistů. Zatím pracují na webu. Cílem je vytvoření rezervačního systému na vstupenky i parkovací místa, na konkrétní časové okno a s motivací pro lidi, kteří dorazí například vlakem. Podle autorů nedávno schválené krajské územní studie, která řeší cestovní ruch i dopravu na Broumovsku, tvoří Poláci kolem 70 procent návštěvníků Adršpašských a Teplických skal. Přijedou nejčastěji na jeden den, snaží se zaparkovat co nejblíže skal a po prohlídce mizí mimo region.

5 Stadion: začátek v květnu?

Kdyby vše pokračovalo bez zádrhele, stavba fotbalového stadionu v Hradci Králové by mohla začít ještě v prvním pololetí. Najdou se i tací, kteří tomu věří. Každopádně všichni čtyři uchazeči, kteří splnili kvalifikační podmínky města ve čtvrtém tendru, mohou až do 5. února podat předběžné nabídky. Poté má radnice jednat s účastníky, aby ve svůj prospěch vylepšila návrhy, v případě úspěchu se domnívá, že přípravné práce by mohla začít nejdříve v květnu. Vadou na kráse je skutečnost, že město zatím nemůže s vítězem uzavřít smlouvu. Soutěž po námitce stavební společnosti PORR totiž řeší ve správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na projektování a stavbu bude mít firma dva roky.

6 Nová Gayerova kasárna

Až do října roku 2019 se prý 120 let nesáhlo na Gayerova kasárna v centru Hradce Králové. V tu dobu však začala jejich přestavba na moderní muzejní depozitář. Investice v hodnotě kolem čtvrt miliardy korun skončí v polovině letošního roku. Historickou budovu doplní dvoupatrová skleněná přístavba, kde návštěvníci uvidí pozůstatky hradeb. V budoucnu se obnovy dočkají i Vrbenského kasárna v témže areálu. Do skleněné přístavby se přesunou badatelny, což zároveň umožní vybudovat nové restaurátorské a konzervátorské dílny. Prosklená budova bude spojena s historickým objektem skleněným krčkem a bude mít také prosklenou podlahu, pod kterou bude vidět nasvícené torzo pevnosti.

7 Lávka: čekání na 1. červenec

Za půl roku by v Hradci Králové měla začít stavební akce, o které se mluví již 20 let. Problémová lávka přes Labe u kongresového centra Aldis by měla začít růst přesně od 1. července 2021. S finanční náročností přes 133 milionů korun to bude jedna z největších investic města nového roku. Má i množství kritiků, kteří poukazují například na cenu mostu přes Orlici ve Svinarech, který i s daní přišel na 78 milionů korun. Projekt lávky prodražuje složitá konstrukce včetně technologie speciálního vysokopevnostního betonu. Lávka by měla být otevřena do 16 měsíců od předání staveniště a bude bezprostředně navazovat na budování sídla Československé obchodní banky (ČSOB), které bude hotové už na jaře. Více než polovinu nákladů by měla zaplatit evropská dotace.

8 KRNAP a další návrh

K velkému konfliktu mezi ochranáři a krkonošskými podnikateli došlo při projednávání nové zonace národního parku KRNAP. Ta začala platit loni v červenci a letos bude navazovat další návrh klíčového dokumentu: Zásady péče o KRNAP. Dokument podrobně rozvádí krátkodobé i dlouhodobé cíle v péči o lesní a nelesní ekosystémy, krajinný ráz či ohrožené druhy rostlin a zvířat, zabývá se turismem nebo sportovními aktivitami na území národního parku. Zatím lze jen těžko odhadovat, jestli se strhne podobně velká kritika. Pracovní skupina Svazku měst a obcí Krkonoše, který zastupuje horské samosprávy, již sepsala kolem 80 připomínek ke vznikajícímu návrhu.

9 Krokodýlí škatulata v zoo

Na začátku prosince do královédvorského safari parku dorazila osmnáctiletá samice mimořádně vzácného krokodýla štítnatého. Tento rok však zoo přijde o dva jiné krokodýly, kteří tu jsou již od roku 1989. Přes pět metrů dlouhý a téměř 400 kilogramů vážící Kraken se samicí Penelopou mají namířeno do polské Lodže, kde pro ně vzniká větší terárium. Kraken dorostl do tak obřích rozměrů, že podle zoologů už není stávající expozice pro jeho chov vhodná a nelze ji rozšířit. I to může být jedním z důvodů, proč se páru nepovedlo rozmnožit. Proti převozu Krakena vznikla petice, na internetu ji podepsalo více než 700 lidí včetně několika zaměstnanců dvorské zahrady.

18. října 2020

10 Špindl a miliardová investice

Je to největší investiční projekt v českém lyžařském byznysu a má začít už letos. Ve špindlerovském skiareálu se očekává zahájení stavebních prací na miliardovém propojení lyžařských komplexů Svatý Petr a Medvědín. Centrem propojení areálů bude parkovací terminál pro více než 200 aut, na jehož střeše budou dolní stanice lanovek. Terminál bude na současném parkovišti P1 u přehrady Labská u vjezdu do města. Kabinová lanovka by z něj měla směřovat zhruba do poloviny sjezdovek na medvědínském kopci. Na opačnou stranu do areálu Svatý Petr k horní stanici lanovky Hromovka má vést sedačková lanovka. Lyžaři dosud mezi oběma areály musí cestovat skibusy nebo auty, město si od výstavby mimo jiné slibuje výrazné zklidnění dopravy.



11 Obnova zámeckého kopce

Zatím jsou hotové jen demolice, výkopy, kácení a archeologický výzkum, ty hlavní práce při obnově zámeckého kopce v Náchodě však začnou až letos. Kopec se vrátí zčásti do podoby z 19. století, kdy tu byly sady, pastevní louky či stromy v anglickém parku. Renovace si vyžádá téměř 200 milionů korun. Zámeckému kopci chyběla údržba a péče od poloviny 20. století, takže zarůstal přirozenými náletovými dřevinami. Porost je souvislý. Na jižních a východních svazích kdysi vznikly anglické parky, Regnerovy a Idiny sady, ale z nich zbyly už jen nesourodé pozůstatky.

12 D11 se prodlouží do Jaroměře

Přesně 17. prosince 2021 se má otevřít 22,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D11 od hradeckých Kuklen až do Jaroměře. Tento termín se může změnit spíš k lepšímu, protože někteří politici by rádi střihali pásku ještě před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Původně se měl úsek D11 do Jaroměře otevírat až v roce 2022, nakonec se to podaří o půl roku dříve díky dodatku ke smlouvě mezi investorem a stavbaři. Navazovat bude obchvat Jaroměře. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vypsalo soutěž na stavbu a nabídky mají zájemci podat do 3. února. Se zahájením stavby se počítá ještě letos, hotovo by mělo být v roce 2023.

13 Otevře také úsek D35

Dálnice nepřibude jen od Hradce na sever, ale i na opačnou stranu, na jihovýchod. Rovněž koncem roku 2021 má být hotový 12,6 kilometru dlouhý úsek dálnice D35 Opatovice–Časy a v následujícím roce i skoro patnáctikilometrové pokračování Časy–Ostrov. Pro představu, dálnice D35 má být hlavní severní spojnicí z Čech na Moravu, která by měla odlehčit dálnici D1. Nový úsek začne u obrovské patrové kruhové křižovatky u Opatovic nad Labem a zkrátí cestu lidem cestujícím do východní části Pardubického kraje k Litomyšli. Jednou by měla D35 vést až k Olomouci.

14 „Vřed“ se dočká oprav

Před čtyřmi lety pro MF DNES prohlásil tehdejší hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK), že současné Velké náměstí je vředem města, načež si vysloužil podjatost a rekonstrukci onoho boláku začal řešit hořický stavební úřad. Dokonce už 14 let jsou staré plány revitalizace hradeckého centra. A letos se má konečně začít. Nikoli však najednou, jak město původně plánovalo, ale po etapách, přičemž ta nejpodstatnější – zrušení velké části parkovacích ploch na povrchu – by měla přijít na řadu až úplně poslední. Letos by se mělo dostat na opravy podloubí přímo na Velkém náměstí. Další na řadě by měla být ulice V Kopečku včetně Svatojánského náměstí a napojení do ulic Zieglerovy a Tomkovy. V plánu jsou také opravy podloubí v Rokitanského ulici a projekt prozatím končí uvažovanou rekonstrukcí náměstí Jana Pavla II. před katedrálou.