Část D35 z Opatovic do Časů otevřeme již příští rok, slibuje šéf ŘSD

16:00 , aktualizováno 16:00

Nový úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů by měl sloužit řidičům už příští rok. Na svém Twitteru to uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. V dalším roce má pak fungovat i druhá část dálnice z Časů do Ostrova. Dálniční přivaděče však nebudou včas.