Na Týniště zamíří víc vlaků kvůli přestavbě železničního uzlu v Pardubicích

Trať z Pardubic přes Hradec Králové na Choceň se stane alternativním koridorem. Nákladná rekonstrukce železničního uzlu v Pardubicích za víc než 5,5 miliardy korun začala v září a potrvá čtyři roky. Doprovázet ji bude i několik výluk, ta největší na půl roku je v plánu příští rok.

Dotkne se i cestujících v Královéhradeckém kraji. Kvůli uzavření tratě z pardubického hlavního nádraží do Rosic nad Labem nahradí rychlíky od Hradce Králové a Liberce autobusové spoje. Vlaky budou končit v Hradci a dál pojedou autobusy.

„Rychlíky by měly být podle požadavku ministerstva dopravy nahrazeny v celém úseku od Hradce Králové. Osobní vlaky pojedou do Rosic a nahrazeny budou jen v kratším úseku mezi Rosicemi a Pardubicemi,“ představuje plán výluk Tomáš Netolický, krajský šéf Českých drah v Pardubicích.

Práce na koridoru zasáhnou i do organizace provozu na jedné z nejvytíženějších tratí v kraji - z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí. Ta je už nyní kapacitně téměř vyčerpaná, přesto se tam mají přesunout některé nákladní soupravy, které by jinak putovaly přes Pardubice.

„V jakém rozsahu, to bude odvislé od stavebních postupů, respektive z nich vyplývajícího omezení kapacity,“ vysvětluje Nela Friebová z tiskového oddělení Správy železnic.

Výluka předchází záměry železničářů, kteří chtějí přes Hradec vybudovat alternativní koridor na Moravu. To umožní za několik let zdvoukolejnění trati z Velkého Oseku přes Hradec a Týniště do Chocně.

Projekt je zajímavý pro nákladní dopravce i osobní vlaky. Nákladní vlaky nyní musí čekat, až na vytíženém páteřním koridoru dostanou mezi množstvím osobních spojů místo, jízda přes Hradec by jízdu urychlila. Podle odhadů ministerstva dopravy by v budoucnu díky zdvoukolejnění mohl počet nákladních vlaků na Týniště nad Orlicí vzrůst až čtyřnásobně.

Z Hradce do Prahy pod hodinu

Podobně někteří soukromí dopravci připustili, že po zdvoukolejnění by mohli část souprav přesunout na hradeckou trať. Úpravou dojde k výraznému zrychlení jízdy. Plán je, aby se z Hradce Králové do hlavního města jezdilo pod hodinu.

Ještě loni se se zahájením stavby prvního úseku z Hradce do Týniště počítalo v lednu 2022, nyní se začátek na všech čtyřech úsecích odhaduje na rok 2025. Druhá kolej má být hotová o tři roky později.

„Cílem stavby je plné zdvoukolejnění, zvýšení traťové rychlosti na 160 kilometrů za hodinu, stavba nových nástupišť s výškou 550 milimetrů nad temenem kolejnice a rekonstrukce traťových úseků. Díky tomu se zvýší spolehlivost a stabilita provozu, čímž se zajistí vyšší konkurenceschopnost železnice vůči autobusové dopravě,“ uvádí Správa železnic v popisu stavby.

Pardubice objedou spodem

Výluka rychlíků mezi Hradcem a Pardubicemi by se neměla nijak dotknout dopravy na navazujících tratích. Nepočítá se ani s tím, že by nyní přes Hradec jezdily pardubické rychlíky. Některé z nich však zřejmě objedou Pardubice spodem.

„Předjíždění vlaků, k němuž systémově dochází v Pardubicích, se přesune do Přelouče, Kostěnic nebo do Chocně. V souvislosti s výlukou mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí se zvažuje, že některé vlaky na trase Praha – Brno pojedou přes Havlíčkův Brod. To je však zatím v řešení,“ připouští Netolický.

Stavba v Pardubicích však bude mít vliv na jiné projekty v regionu. Například na třetí část modernizace trati z Týniště nad Orlicí do Solnice, která zahrnuje především rekonstrukci stanice v Týništi a nahrazení přejezdu v centru města novým podjezdem.

Železničáři původně chtěli tuto etapu zahájit už letos na jaře, avšak nyní se termín kvůli komplikované přípravě a koordinaci s dalšími stavbami na trati do Solnice posunul na rok 2022. Ve finále se bude čekat právě na opravu pardubického uzlu.

„Není to sice oficiální, ale při našich setkáních s projektanty to za poslední půlrok padne vždy. Příprava stavby však běží a investováno už bylo nemálo peněz,“ potvrzuje starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

„Posun realizace způsobil posunutý termín zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení kvůli nutné koordinaci staveb. Ta je nutná kvůli návaznosti stavebních postupů, jelikož se jejich jednotlivé etapy budou vzájemně prolínat. Současně je také závislý na dokončení modernizace železničního uzlu Pardubice a na výstavbě v lokalitě Lipovka a Solnice,“ vysvětluje Friebová.