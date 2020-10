Rekordman ze Sněžky bojuje proti převozu obřího krokodýla z dvorské zoo

Pětadvacetiletý nosič, který vynesl na Sněžku rekordní 170kilogramový náklad, se teď pustil do jiné bitvy. Chce zabránit přesunu monstrózní tomistomy úzkohlavé ze Safari parku ve Dvoře Králové do polské Lodže, kam má pětimetrové zvíře příští rok se svou družkou zamířit. Převoz by podle petice nemuselo přežít.