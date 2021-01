Politik nabízel krajským zastupitelům zhodnocení peněz, sklidil kritiku

Netradiční novoroční přání našli na přelomu roku ve svých služebních emailových schránkách úředníci a zastupitelé Královéhradeckého kraje. Koaliční zastupitel, bývalý starosta Teplic nad Metují na Náchodsku Milan Brandejs jim k přání pevného zdraví připojil nabídku na vytvoření finančního plánu, který jim má pomoci zajistit si důchodovou rentu.

„Nabízíme bezpečnou správu finančních prostředků, kterými ihned nepotřebujete platit své závazky a naopak je můžete využít pro zajištění klidných a pohodových dnů, nocí a především budoucnosti,“ napsal Brandejs v emailu, který má MF DNES k dispozici.



V dopise vypočítává, o kolik si díky zrušení superhrubé mzdy přilepší, a navrhuje, aby tento „vládní dar“ investovali.

„Čas jsou peníze. Čím dříve se rozhodnete, tím dříve budete správně zajištěná a větší může být Vaše důchodová renta,“ apeloval v jednom mailu.

Hromadná korespondence způsobila nebývalý rozruch. Proti zneužívání služebních mailů se ohradili zejména Brandejsovi kolegové z radnic na Náchodsku - starostové Hronova Petr Koleta (ANO) a Náchoda Jan Birke (ČSSD). Oba jsou v krajské opozici.

Brandejs po jejich reakci poslal druhý email, v němž se za spam omluvil, a zdálo se, že přešlap je zameten pod koberec.

Školácká chyba, znělo

Jenže krajský lídr ANO Jaromír Dědeček v pondělí prosadil projednání této korespondence na zasedání zastupitelstva kraje. Koalice původně chtěla pravidelný bod vyřizování došlé pošty stáhnout, ale místo toho se diskuse protáhla a došlo i na zvyšování hlasu.

„Myslím, že zastupitelé by neměli zneužívat platformu zastupitelstva kraje ke svým podnikatelským aktivitám, neboť to může dopadnout tak, že tady budeme prodávat kosmetiku,“ uvedl Dědeček.

„Milane, co nám to děláš? Nemohl sis to odpustit?“ opřel se do kolegy Birke, který označil postup teplického exstarosty za školáckou chybu.

„To je science fiction, úplně k zbláznění, naprosto neuvěřitelné. Nabízet něco takového mi přijde úplně ujetý. Jestli se mě znovu ptáš, jestli nemám zájem o developerský projekt, tak na mikrofon říkám, nemám, už mně v té věci nepiš. Jsi krajský zastupitel, nepřekračuj svoji pravomoc,“ rozhořčil se Birke.

Hejtman se kolegy zastal, omluva stačí

Několik opozičních zastupitelů z ANO požádalo hejtmana Martina Červíčka (ODS), aby nechal případ prošetřit krajským pověřencem pro GDPR, tedy pro ochranu osobních údajů. Rozeslání dopisu prostřednictvím adresáře kraje označili za „zneužití emailových adres celého kraje a zastupitelů.“

„Dopustil jste se opravdu velmi závažného pochybení, překročení svých pravomocí. Pravidla GDPR, s těmi si zřejmě hlavu nelámete,“ obrátila se na Brandejse zastupitelka Jana Berkovcová (ANO).

Brandejse, jenž kandidoval na společné kandidátce ODS, STAN a Východočechů, se zastal hejtman Červíček. Kolegům připomněl, že zastupitel se v dalším dopisu za svůj postup omluvil:

„Zachytil jsem i mailovou korespondenci, kde toto bylo vysvětleno. Už to, že se dnes o tom bavíme, je podnětem pro šetření. Podle prvotní informace však k porušení GDPR nedošlo, protože adresář úřadu je veřejně přístupný.“

„Zvyšuji finanční gramotnost“

Brandejs seděl v sále a diskusi sledoval. Když se přihlásil o slovo, zopakoval svou dřívější omluvu a řekl, že to pro něj byla výchovná lekce.

„Pouze jsem se snažil podat informaci, jakým způsobem můžete svým spoluobčanům podat pomocnou ruku, jak řešit nelehkou situaci ohledně financí. Už se to nikdy nestane. Znovu se omlouvám, jsem vinen a je vidět, že máte rádi grilovačky,“ řekl Brandejs kolegům.

Předseda klubu ANO a starosta Hronova Petr Koleta na jeho argumentaci finanční gramotností reagoval, že by si měl Brandejs pronajmout sál a uspořádat pro úředníky kurz:

„Apeluji na vás, koalice. Vy si z toho děláte vlastní byznys a vašim lidem to nepřijde divné. Možná byste mu měli vysvětlit, ať si příště tuto aulu pronajme, ale že to nesmí brát jako kšeft.“

„Myslím, že tady ztrácíme čas daleko více než vymazáním jednoho mailu z pošty,“ opáčil Brandejs.

Opozice nenavrhla Finkovo odvolání

Opoziční zastupitelé v pondělí opět otevřeli kauzu radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka (HDK), který nechal přednostně očkovat svou manželku. Žádali vysvětlení, kdo očkování schválil, Finkovu rezignaci a podivovali se, proč neprezentoval krajskou očkovací strategii, ale přenechal její prezentaci hejtmanovi.



„Vy byste, paní Dostálová, prezentovala něco, co chce prezentovat premiér Babiš?“ odpověděl Fink na dotaz ministryně Kláry Dostálové (ANO) otázkou.